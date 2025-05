“Piazza Aspromonte: gazebo e raccolta firme di Fratelli d’Italia per chiedere misure immediate su degrado e sicurezza”

Milano – 26 Maggio 2025

“Fratelli d’Italia scende in piazza con un gazebo per domandare misure immediate a tutela dei cittadini onesti, migliorando gli standard di sicurezza e decoro di Piazza Aspromonte.

Decine di cittadini hanno firmato per denunciare le continue situazioni di spaccio, bivacco molesto, disturbo della quiete pubblica e continuo degrado del verde, che dovrebbe essere dedicato ai bambini, ai cani nell’area di sgambamento e a chi vorrebbe semplicemente godersi una passeggiata, a pochi metri da Piazzale Loreto.

Presenti alcuni consiglieri comunali e gli esponenti Lucia Marelli, Mattia Ferrarese, Riccardo Santoro e Maurizio Gussoni del Municipio 3 che si battono da anni per difendere gli spazi vittima di sbandati e spacciatori, con forti accenti negli orari notturni, rendendo ormai impossibile il riposo alle numerose famiglie che qui abitano ed hanno ormai paura di uscire di casa dopo un determinato orario.

Continueremo a combattere per tutelare i cittadini onesti, che chiedono solamente decoro e sicurezza contro la deriva decadente che attanaglia ormai Milano da anni, sotto la guida della sinistra.

Torneremo in Piazza Aspromonte e in molte altre vie per ascoltare il grido disperato di chi continua a vedere peggioramenti nei propri quartieri: non permetteremo a Sala e alla sua Giunta di continuare a lasciare soli i cittadini.”

Mattia Ferrarese

Lucia Marelli

Consiglieri di Municipio 3 – Fratelli d’Italia Milano