Polizia Stradale di Crema: SANZIONA UN AUTOBUS PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA PRIMA CHE PARTA PER LA GITA SCOLASTICA

(mi-lorenteggio.com) Crema, 26 maggio 2025 – Nella mattinata del 22 maggio, durante i controlli che la Polizia Stradale effettua con regolarità sugli autobus destinati alle gite scolastiche, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Cremona – Distaccamento di Crema, ha sorpreso un veicolo privo di copertura assicurativa. L’autobus in questione, a due piani, avrebbe dovuto portare 51 alunni di una scuola primaria di Crema in Veneto per una gita di fine anno scolastico. Dai controlli, effettuati dagli agenti prima della partenza, è emerso che l’automezzo era privo di copertura assicurativa, perciò è stata emessa a carico del conducente una sanzione e il mezzo è stato sequestrato. Per fortuna dopo due ore sono arrivati dei mezzi sostitutivi ed i piccoli sono riusciti a partire ugualmente verso l’agognata meta. Naturalmente i due autobus giunti sul posto per ovviare all’inconveniente sono stati puntualmente controllati dagli agenti che questa volta, fortunatamente, non hanno accertato alcuna violazione. Il proprietario dell’automezzo, titolare di un’impresa operante nel settore del trasporto persone con sede nella bergamasca, si è giustificando asserendo che asserendo di non aver pagato la quietanza della copertura assicurativa per “dimenticanza”. L’episodio conferma la presenza capillare della Polizia Stradale nel territorio del cremasco e l’attenzione che viene riservata ai controlli sui veicoli destinati a gite scolastiche. Alcuni giorni fa, sempre una pattuglia del Distaccamento di Crema, ha accertato che un autobus aveva installato cinture di sicurezza non funzionati: il conducente è stato sanzionato e gli veniva intimato di sostituire il veicolo prima della partenza. Questo caso, verificatosi in un paese del cremasco, riguardava un altro istituto scolastico ed altra impresa di trasporto persone.