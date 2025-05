RHO – FINALE 28^ CALENDIMAGGIO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 maggio 2025 – Si è tenuta lo scorso 25 Maggio, presso l’Auditorium “Padre Reina” in Via Meda a Rho (la sala ha registrato, come sempre, una notevole presenza di pubblico) la serata finale della 28° edizione del concorso di poesia per ragazzi del “CALENDIMAGGIO” e del 9° concorso di prosa “UN RACCONTO PER TE”, dedicato alla memoria del Prof. Valdo Nadir Pernumian, per 19 edizioni Presidente della Giuria esaminatrice. E’ emerso, ancora una volta, l’obiettivo primario del Calendimaggio e cioè quello di invogliare alla scrittura i ragazzi, portando alla luce le loro emozioni e i sentimenti più intimi e arcani. A premiare i vincitori si sono alternati, come da tradizione, Presidi e Docenti degli Istituti dove studiano i ragazzi in gara, che hanno aderito e pubblicizzato con entusiasmo l’evento. Erano presenti in sala Paolo Bianchi, Assessore del Comune di Rho e Mauro Aggugini Vice Sindaco di Arese. Il concorso nasce da un’idea all’interno del “Gruppo Culturale Amici di Mazzo” ed è organizzato dalla stessa “AGCAM” in collaborazione con le Biblioteche Comunali di Rho e di Arese, la Biblioteca per Ragazzi “Angela Piras” di Mazzo di Rho e le amministrazioni comunali di Rho e Arese. Alla realizzazione di questa edizione hanno contribuito anche degli “sponsor” e precisamente NUOVENERGIE e MONDADORI STORE di Arese. La partecipazione è riservata alle scuole medie inferiori e superiori (biennio e triennio) per la poesia e alle cinque classi delle superiori per la prosa, per gli istituti di Rho e Arese. Per questa edizione, la giuria (composta da: Alice Serrao, Piero Airaghi, Adriano Molteni, Massimo Botturi, Francesco Piscitello, Mattia Pedota e Leo Caenazzo) è stata chiamata a valutare circa 400 opere complessive (poesie+racconti), presentate da quasi 200 studenti. Serata emozionante, iniziata con un coinvolgente spettacolo introduttivo realizzato dai ragazzi premiati, sotto la direzione di Claudio Boarolo (addetto anche alle riprese video) e Ruggero Gadda e con l’accompagnamento musicale di Silvia Boniforti al pianoforte. Per la cronaca i vincitori per la poesia sono risultati: per la Scuola Media Inferiore Marta Santini (Scuola San Carlo-San Michele di Rho, con la poesia “Le mie parole, passate e future”), per il Biennio delle Superiori Sofia Marcone (Liceo Rebora di Rho, con la poesia “Dialoghi con la luna”), per il Triennio delle Superiori Arianna Bruschi (I.T.I.S. Cannizzaro di Rho, con la poesia “Anseriformes”), mentre per quello che concerne la prosa la vittoria ha sorriso a Asia Citelli (Liceo Rebora di Rho, con l’opera “Il narratore esterno di un’esistenza scomposta”). Viene sempre alla mente e oggi più che mai, in questo mondo multimediale e iper-tecnologico, con una inquietante “Intelligenza artificiale” che vorrebbe sostituirsi progressivamente all’intelletto ed alla ragione umana, il vecchio, caro, ma sempre attuale adagio: “…ha più potere la penna della spada…”. In questo caso, il potere della penna e della “genialità” dei nostri intraprendenti e bravissimi ragazzi!!! Come è consuetudine, tutti i testi sono stati pubblicati in una raccolta che, al termine della serata, è stata consegnata agli studenti e ai rappresentanti di ogni Istituto, come arricchimento della biblioteca scolastica, ed al pubblico presente in sala, come tangibile gesto dell’impegno profuso da tutti i ragazzi/e in questi mesi. Per la cronaca, ricordiamo l’evento teatrale parallelo al Concorso, denominato “TEATROASCUOLA”, che ha portato sulla scena delle rappresentazioni realizzate dagli studenti. Un ringraziamento ai componenti dell’AGCAM per il loro appassionato lavoro e precisamente: Alberto Aguzzi, Angela Banderali, Angela Luraghi, Maria Teresa Minarchi, Miriam Ricotta e Claudio Boarolo. A tutti un arrivederci alla prossima edizione!!!