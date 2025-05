TEATRO ALLA SCALA, PRESIDENTE FONTANA: ISTITUZIONE CHE INCARNA NOSTRA IDENTITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2025 – “L’inizio di una nuova stagione del Teatro alla Scala rappresenta ogni anno un momento di grande orgoglio per tutta la Lombardia”. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, partecipando alla presentazione della stagione di opera, balletto e concerti 2025/2026 del Teatro alla Scala di Milano, in cui era presente anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

FONTANA: SOSTEGNO CONVINTO – “La Scala non è soltanto un tempio della musica e della cultura – ha detto il presidente Fontana – ma è anche una delle eccellenze che meglio incarnano l’identità e la capacità attrattiva della Lombardia nel mondo. La Regione continua a sostenere questa realtà con convinzione, promuovendo il valore della cultura come motore di crescita, di coesione sociale e di sviluppo economico. Anche per la stagione 2025/2026 siamo al fianco di questa istituzione straordinaria per favorire un’offerta artistica di altissimo livello”.

CARUSO: CULTURA MOTORE DI BELLEZZA – “La stagione 2025/2026 del Teatro alla Scala – ha affermato l’assessore regionale Caruso – si presenta come un percorso ricco e articolato. È un segno tangibile di quanto la cultura, quando sostenuta con visione e competenza, possa generare bellezza e un indotto di cui usufruisce il territorio. Regione Lombardia rinnova il proprio impegno a favore di un’offerta culturale di qualità, convinta che il patrimonio artistico sia una risorsa fondamentale per il presente e il futuro”.