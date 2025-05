TORNA “JOB CONNECTION” AL CENTRO COMMERCIALE CURNO: QUATTRO GIORNATE DEDICATE AL LAVORO

Dal 29 maggio al 1° giugno, il centro ospita la seconda edizione dell’iniziativa per mettere in contatto aziende e professionisti

(mi-lorenteggio.com) Curno, 26 maggio 2025 – Dopo l’interesse e la partecipazione dimostrati nella prima edizione, il Centro Commerciale Curno rinnova il suo impegno verso la comunità e il territorio ospitando la seconda edizione di “Job Connection”, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Bergamo e del Comune di Curno. L’evento si propone di favorire l’incontro tra aziende alla ricerca di talenti e persone desiderose di intraprendere un nuovo percorso professionale.

Da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno, dalle 10.00 alle 18.00, la galleria del centro commerciale si trasformerà in un hub del lavoro. Anche quest’anno l’iniziativa si propone di incentivare l’incontro tra domanda e offerta tramite il format “JOB SPEED DATE: 10 MINUTI PER BRILLARE!”: brevi colloqui conoscitivi che daranno ai partecipanti la possibilità di presentarsi, valorizzare le proprie competenze e confrontarsi direttamente con le aziende.





Per partecipare all’evento è necessario iscriversi tramite l’app CurnoPiù, dove sarà possibile prenotare i propri slot di appuntamenti con le aziende di interesse. Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata all’evento sul sito del Centro Commerciale Curno:

https://www.centrocommercialecurno.it/job-connection/

Tra le aziende partecipanti a questa edizione spiccano importanti agenzie per il lavoro e realtà imprenditoriali. Saranno presenti: Etjca, Tecnocasa, AxL (filiale di Bonate), GiGroup, Tempo Job (filiale di Curno), Open Job Metis (filiale di Bergamo), JPT Group, Informagiovani Dalmine, LavoroInt – Attal Group, Sangalli S.p.A Alleanza Assicurazioni. Inoltre, confermano il coinvolgimento del Centro Commerciale stesso i negozi Cisalfa, McDonald’s ed Eurofirms.

Durante la prima edizione, sono stati sostenuti oltre 900 appuntamenti e una media di più di 20 CV raccolti ogni giorno dai negozi, oltre che la partecipazione di 8 negozi e 16 agenzie per il lavoro: numeri che testimoniano l’efficacia del progetto e il suo impatto concreto.

Ilenia Nespoli, direttrice del Centro Commerciale Curno, commenta: “Riproponiamo Job Connection con la volontà di continuare a generare valore per la nostra comunità e il territorio, supportando concretamente le persone in un momento cruciale come la ricerca di un impiego. La prima edizione ci ha confermato quanto sia importante offrire spazi di incontro diretti e autentici tra aziende e candidati, valorizzando le competenze più richieste dal mercato. L’ampia partecipazione registrata nella prima edizione ci spinge a consolidare Job Connection come un appuntamento di riferimento per l’occupazione locale.”

Fabrizio Da Rin – senior asset manager di Eurocommercial dichiara: “Le attività di orientamento e formazione rappresentano un’opportunità strategica tanto per i negozi del Centro quanto per le aziende del territorio. Un centro commerciale come Curno, che si pone come fulcro di queste iniziative, offre un servizio prezioso, contribuendo alla crescita professionale e rafforzando il legame con la comunità locale in un’ottica lungimirante e sostenibile.”

Il Centro Commerciale Curno, primo shopping district della provincia di Bergamo e autentico punto di riferimento del territorio, offre al suo interno circa 70 negozi e 15 ristoranti volti a soddisfare ogni esigenza, con brand esclusivi e promozioni per un’esperienza unica. La galleria, inaugurata nel 1991 e di proprietà di Eurocommercial dal 1994, è gestita da Savills.

Centro Commerciale Curno è lo shopping district della società Eurocommercial Properties SRL. Primo lifestyle center nella provincia di Bergamo, è stato inaugurato nel 1991 ed è attualmente gestito da Savills. Aperto tutti i giorni, propone un’esperienza di shopping completa per soddisfare le esigenze di ogni cliente, grazie alla presenza di circa 70 negozi e 15 ristoranti. Oltre ad offrire soluzioni per ambiti come lifestyle, sport, elettronica, abbigliamento e tanto altro, con negozi di brand nazionali e internazionali, il centro commerciale ha al suo interno un ipermercato Spazio Conad. www.centrocommercialecurno.it