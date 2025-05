TORNA L’APPUNTAMENTO SERALE ESTIVO CON “APERITIVO AD ARTE” TRA LE SALE DEL MUSEO DEL DUOMO DI MILANO

MARTEDÌ 10 E 24 GIUGNO, 8 E 15 LUGLIO: QUATTRO SERATE PER LA VISITA IN ORARIO STRAORDINARIO DEL MUSEO DEL DUOMO CON ACCOMPAGNAMENTO IN MUSICA DELL’ENSEMBLE STRUMENTALE OFFICIUM MUSICUM E DELLA CAPPELLA MUSICALE, E APERITIVO ESCLUSIVO NELL’INCANTEVOLE CORNICE DEL CORTILE DI SAN GOTTARDO IN CORTE.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2025. Per l’estate 2025 il Museo del Duomo di Milano apre nuovamente le sue porte in orario serale per una nuova edizione di Aperitivo ad Arte.

Quattro serate speciali che coniugano storia, arte e musica. La visita in orario di apertura straordinaria del Museo del Duomo sarà accompagnata da uno speciale momento musicale a cura dell’Ensemble strumentale Officium Musicum e della Cappella Musicale del Duomo di Milano.

Martedì 10 giugno, martedì 24 giugno e martedì 15 luglio a partire dalle ore 19.00 sarà possibile scoprire il Museo del

Duomo alla presenza di guide specializzate per ammirare le preziosità, i tesori e le opere d’arte che raccontano le

vicende e la storia del Duomo di Milano in ogni suo aspetto: la vita liturgica, la secolare scultura, le incantevoli oreficerie,

gli arazzi di pregiata manifattura, i dipinti e le luminose vetrate istoriate. Un patrimonio proveniente per la quasi totalità

dal Duomo e che racconta la sua duplice dimensione di Cattedrale e Monumento. In via straordinaria, infatti, lungo il

percorso espositivo saranno presenti le guide della Veneranda Fabbrica per offrire approfondimenti e spiegazioni sulle

opere e l’allestimento delle sale cronologico-tematico.

Infine, ogni serata sarà allietata da un suggestivo accompagnamento musicale dal vivo, con la presenza dell’Ensemble

strumentale Officium Musicum e della Cappella Musicale del Duomo di Milano, la più antica istituzione culturale

milanese, attiva ininterrottamente dal 1402. Officium Musicum si esibirà in due concerti, dedicati l’uno al compositore

Antonio Vivaldi e l’altro al repertorio violinistico del Barocco italiano. La Cappella Musicale, invece, offrirà ora

un’antologia di brani di Canto Ambrosiano e Gregoriano dedicati alle principali ricorrenze dell’Anno liturgico, ora un

programma di mottetti di Giovanni Pierluigi da Palestrina, della cui nascita ricorre quest’anno il quinto centenario.

Martedì 8 luglio, in via eccezionale, la serata vede in programma la visita guidata del Museo del Duomo, suddivisa in

quattro turni con partenza alle ore 18:30 – 19:10 – 19:50 – 20:30, e con una durata di circa 40 minuti l’uno.

La visita guidata sarà condotta dalle guide specializzate della Veneranda Fabbrica e sarà intervallata dalle note

dell’Ensemble Officium Musicum che interpreteranno “Ostinazioni italiane. Le trio sonate su basso ostinato a Napoli,

Roma e Venezia” nella Sala dedicata all’epoca viscontea, con musiche di Andrea Falconieri, Arcangelo Corelli e Antonio

Vivaldi.

Durante le serate è previsto un momento conviviale nell’incantevole cortile del Museo del Duomo, un elegante aperitivo

a cura di Le Gourmet di Tondini all’ombra della copia della Madonnina e del campanile della Chiesa di San Gottardo in

Corte. Un’occasione per degustare il Vino del Duomo, prodotto per la Veneranda Fabbrica dall’azienda vinicola “La

Collina dei Ciliegi”.

Aperitivo AD ARTE al Museo del Duomo di Milano è prenotabile sul sito ufficiale duomomilano.it, al costo di € 25,00 (Intero) e € 20,00 (Ridotto) fino ad esaurimento posti. Per la data dell’8 luglio sarà necessario selezionare la fascia oraria di visita preferita (sono previsti più slot, il primo con inizio alle ore 18.30, l’ultimo con inizio alle ore 20.30). Il costo è comprensivo del biglietto d’ingresso al museo e dell’aperitivo.

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICIUM MUSICUM

L’associazione culturale Officium Musicum nasce il 1° giugno 2024 per iniziativa di un gruppo di giovanissimi musicisti

che, dopo alcune esperienze di musica d’insieme, hanno deciso di dare una forma istituzionalizzata alla loro attività

musicale. Fa capo all’Associazione il coro di Officium Musicum, a cui si aggiunge l’ensemble strumentale: insieme, il

gruppo, diretto da Francesco Lerro, si occupa di eseguire e interpretare le opere anzitutto del Rinascimento e Barocco

musicali, senza comunque escludere i periodi successivi.

Differenti, infatti, e ricche sono le esperienze accademiche e professionali dei singoli musicisti, che svolgono o hanno

svolto con successo il loro percorso di formazione principalmente presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” e

la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano, che sono le due più importanti istituzioni accademiche del

Capoluogo lombardo. Cantanti barocchi, cantanti lirici, violinisti, violoncellisti, direttori e compositori sono alcuni dei

profili accademici dei membri di Officium Musicum; inoltre, accanto al vanto di essere di giovane età, alcuni di essi

annoverano già nel loro curriculum alcune importanti esperienze a cui hanno preso parte sia in Italia sia all’estero, in

sedi e gruppi musicali di rilievo anche internazionale.

PROGRAMMA MUSICALE

APERITIVO AD ARTE AL MUSEO DEL DUOMO

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2025

I TRE VOLTI DI VIVALDI (1678 – 1741)

Celebri esempi di concertazione vivaldiana: dal concerto per archi,

passando per quello solistico fino al concerto grosso.

Antonio Vivaldi

Concerto per archi in Sol maggiore “alla Rustica” RV 151

Presto – Adagio – Allegro

Antonio Vivaldi

Concerto per violino in Re maggiore RV 230

Allegro – Larghetto – Allegro

Antonio Vivaldi

Concerto grosso per due violini e violoncello in Re minore RV 565

Allegro – Adagio – Allegro – Largo – Allegro

Ensemble OFFICIUM MUSICUM

Violini I: Angelo Basile* – Riccardo D’Ariano

Violini II: Javier Tiestos* – Laura Camilla Meinhold

Viola: Eugenio Milanese

Violoncello: Chiara Cardelli*

Contrabbasso: Matteo Mirri

Basso continuo: Sonia Hrechorowicz

*soli



MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025

CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI MILANO

L’ANNO LITURGICO TRA CANTO AMBROSIANO E CANTO GREGORIANO

THE LITURGICAL YEAR BETWEEN AMBROSIAN CHANT AND GREGORIAN CHANT

NATALE – CHRISTMAS, MASS OF THE DAY

Lux fugebit (Ambrosian Chant, Ingressa)

Puer natus est nobis (Gregorian Chant, Introit)

EPIFANIA – EPIPHANY

Hodie caelesti Sponso (Ambrosian Chant, Transitorium)

Ecce advenit Dominator Dominus (Gregorian Chant, Introit)

GIOVEDÌ SANTO – HOLY THURSDAY, MASS OF THE LORD’S SUPPER

Coene tuae (Ambrosian Chant, Post Evangelium)

Nos autem gloriari (Gregorian Chant, Introit)

VENERDÌ SANTO – GOOD FRIDAY

Tenebrae factae sunt (Ambrosian Chant, Responsorium)

Christus factus est pro nobis obediens (Gregorian Chant, Gradual)

DOMENICA DI PASQUA – EASTER SUNDAY

Venite populi (Ambrosian Chant, Transitorium)

Victimae paschali laudes (Gregorian Chant, Sequence)

ASCENSIONE DEL SIGNORE – ASCENSION OF THE LORD

Psallite Domino (Ambrosian Chant, Ingressa)

Viri Galilei (Gregorian Chant, Introit)

PENTECOSTE – PENTECOST, MASS OF THE DAY

Ultimo festivitatis die dicebat Iesus (Ambrosian Chant, Confractorium)

Veni Sancte Spiritus (Gregorian Chant – Sequence)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2025

OSTINAZIONI ITALIANE

Le trio sonate su basso ostinato a Napoli, Roma e Venezia.

Andrea Falconieri (1585 – 1656)

Trio sonata in Sol minore “Passacalle”

Il primo libro di canzoni, follie […], Napoli, 1650

Arcangelo Corelli (1653 -1713)

Trio sonata in Sol maggiore “Ciacona”

Op. 2 n. 12, Roma, 1685

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Trio sonata in Re minore “La Follia”

Op. 1 n. 12, Venezia, 1705



Ensemble OFFICIUM MUSICUM

Violino I: Angelo Basile

Violino II: Riccardo D’Ariano

Violoncello: Chiara Cardelli

Basso continuo: Sonia Hrechorowicz

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2025

CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO DI MILANO

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA (1525 – 1594)

PRINCEPS MUSICAE

DIES SANCTIFICATUS

(Motecta Festorum Totius Anni cum Communi Sanctorum Liber Primus [Venetiis, apud filios Antonii Gardani 1571])



TRIBUS MIRACULIS

(Motecta Festorum Totius Anni cum Communi Sanctorum Liber Primus [Venetiis, apud filios Antonii Gardani 1571])



SUPER FLUMINA BABYLONIS

(Liber II Motectorum Quatuor Vocum [Mediolani, apud Franciscum & Hæredes Simonis Tini 1587])

SICUT CERVUS

(Motectorum Quatuor Vocum [Mediolani, apud Franciscum & Haeredes Simonis Tini 1587])

IESU IUNXIT SE DISCIPULIS SUIS IN VIA

(Motecta Festorum Totius Anni cum Communi Sanctorum Liber Primus [Venetiis, apud filios Antonii Gardani 1571])

VENI, DILECTE MI

(Motettorum quinque vocibus. Liber quartus [Cantico dei Cantici – Song of Songs]

[Romae, Apud Alexandrum Gardanum, 1583/1584])



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

Via Carlo Maria Martini, 1 – 20122 Milano

Tel. +39.02.72023375 – info@duomomilano

