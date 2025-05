20MILA PERSONE PER LA 73ª FIERA DEL VINO DI POLPENAZZE DEL GARDA

(mi-lorenteggio.com) Polpenazze del Garda (BS), 27 maggio 2025 – Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico la 73ª edizione della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, che ha animato il centro storico del borgo affacciato sul Lago di Garda dal 23 al 26 maggio 2025. Un appuntamento storico che ha confermato ancora una volta la sua centralità nella promozione delle eccellenze enologiche della Valtènesi e del territorio gardesano. Migliaia di visitatori hanno animato le vie del borgo per degustare i vini delle cantine locali, tra cui il celebre Garda Classico Valtènesi Rosa, accompagnato da prodotti tipici e piatti della cucina bresciana.

“Si è conclusa la 73^ Edizione della mitica Fiera del Vino di Polpenazze del Garda: posso solamente dire che è stata un successone – commenta il Sindaco del Comune di Polpenazze del Garda Maria Rosa Avanzini – I visitatori della Fiera e i degustatori dei vini proposti sono stati veramente moltissimi, ma non ci sono stati problemi. Come ben sappiamo, il lavoro da svolgere per organizzare questa nostra Fiera, unica nel suo genere, è davvero notevole, ma la società SGP Grandi Eventi, insieme al suo straordinario team, è riuscita in pochissimo tempo ad incastrare tutti gli ingranaggi che occorrono per far funzionare questa “gigantesca macchina” che è la Fiera del Vino: Chapeau. Ci sarà sempre qualcosa da migliorare, e sicuramente per il 2026 lo faremo. Per aver gestito in maniera esemplare la sicurezza di tutti i visitatori, di tutti gli espositori, della zona spettacoli e di tutto il Parco Fiera, un particolare elogio alla Polizia Locale, coordinata dal nostro Comandante Stefano Dondelli in collaborazione con il Comandante della Polizia Locale di Rezzato Giacomo Fola e con il Comandante della Polizia Locale di Prevalle Massimo Zambarda, a tutti i loro Agenti, a tutti gli addetti dell’agenzia M.C. Security di Mantova che si è occupata del servizio di sicurezza, ai Vigili del Fuoco di Brescia, ai volontari del pronto intervento della Croce Verde di Cremona ed un grazie particolare a chiunque si è prodigato, supportando la società SGP Grandi Eventi, per la buona riuscita della manifestazione, soprattutto la nostra Samantha.

Un grazie anche ai miei compaesani, soprattutto a quelli che abitano in centro storico, per aver sopportato qualche disagio in questi ultimi giorni. E un grazie al Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che ci ha fatto visita sabato. Ed infine un grazie a tutti i visitatori per essere stati con noi nella nostra meravigliosa Polpenazze, gioiello della Valtènesi: ci siamo divertiti tutti insieme comportandoci civilmente: siete voi le persone che vogliamo con noi in Fiera a Polpenazze.

Grazie davvero a tutti, viva la Fiera del Vino e viva Polpenazze.

Per la prima volta, l’organizzazione della manifestazione è stata affidata a SGP Grandi Eventi, società leader nel settore degli eventi enogastronomici, “siamo onorati di aver avuto l’opportunità di curare questa edizione della Fiera del Vino di Polpenazze. – commenta Stefano Pelliciardi, di SGP Grandi Eventi – Abbiamo lavorato in stretta sinergia con il Comune e con il Consorzio Valtènesi per valorizzare un evento che rappresenta l’identità e l’eccellenza del territorio. L’entusiasmo del pubblico e la qualità delle cantine partecipanti confermano che siamo sulla strada giusta. Questo è solo l’inizio di un nuovo percorso che vogliamo continuare con passione e impegno.”

La fiera ha ospitato 30 cantine del territorio con oltre 100 etichette in degustazione, il tutto accompagnato da un ricco palinsesto di masterclass e musica dal vivo, attirando migliaia di visitatori alla scoperta del vino che racconta un territorio di eccellenza.

“A nome del Consorzio Valtènesi ringrazio il comune di Polpenazze che ha saputo rinnovare la sua grande e storica manifestazione senza snaturarla e che ci ha consentito, insieme a Onav e Onaf Onas, e a consorzio Olio Garda DOP, Consorzio Grana Padano e Consorzio Provolone Valpadana di accogliere molti enoappassionati attraverso l’organizzazione delle Masterclass, ai quali abbiamo raccontato l’affascinante identità dei vini Valtènesi e San Martino. – commenta Paolo Pasini, Presidente del Consorzio Valtènesi – Un altro concreto esempio di promozione territoriale nel segno della collaborazione tra Comune e Consorzio”.

La 73ª edizione della Fiera del Vino si chiude dunque con un bilancio più che positivo e lo sguardo già rivolto al 2026, con l’obiettivo di crescere ancora, sempre nel segno della qualità e della valorizzazione del territorio.

La 73ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda è promossa dal Comune di Polpenazze Del Garda, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio Lago di Garda Lombardia ed organizzata da SGP Grandi Eventi. Annovera come main sponsor RMB di Polpenazze del Garda, con la preziosa collaborazione di partner come il Consorzio Valtènesi, ONAV, Ente Vini Bresciani.