Academy della Polizia Locale di Monza: partecipano 50 ufficiali provenienti da tutta la Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Monza, 27 maggio 2025 – Torna a Monza, dopo tre anni, l’Academy per gli ufficiali di Polizia Locale, organizzato da Polis Lombardia presso il Comando di via Marsala. Si tratta di un corso avanzato che porterà a Monza gli ufficiali di numerosi Comandi di tutto il territorio regionale lombardo.

Vasta adesione da molte province. Partecipano al corso 50 ufficiali, di cui 4 del Comando monzese e i restanti provenienti da altri comandi comunali e provinciali: 5 dai comuni della provincia di Monza e Brianza; 14 da comuni della Città Metropolitana di Milano; 7 da comuni della provincia di Varese; 6 da comuni della provincia di Brescia; 5 da comuni della provincia di Bergamo; 3 da comuni della provincia di Pavia; un agente dal Comune di Viadana (MN), uno dal Comune di Codogno (LO), uno dal Comune di Como e tre dal Comando della Polizia Provinciale di Brescia.

L’Academy. Il corso, rivolto agli ufficiali di Polizia Locale, si articola in un percorso strutturato suddiviso in 42 lezioni, che impegneranno gli agenti a partire dal 22 maggio fino al mese di settembre.

Al centro della proposta formativa ci sono tematiche di primaria importanza per gli ufficiali dei comandi: dalle nozioni di deontologia ed etica professionale ad approfondimenti sulle modalità organizzative dei corpi di Polizia Locale, fino a tematiche di rilievo amministrativo come la gestione delle risorse economiche e delle risorse umane. Il corso prevede anche un momento di valutazione intermedio ed un esame finale, impegnando gli ufficiali partecipanti per un totale di 96 ore.

Il successo dell’Academy per agenti nel 2024. Lo scorso anno si era tenuto a Monza il corso base di formazione di base per gli agenti di Polizia Locale, realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia. Questa attività di Academy per agenti, che ha unito lezioni teoriche a momenti di esercitazione pratica, ha visto la partecipazione di 12 agenti del Comando di via Marsala della Polizia Locale di Monza e 28 provenienti da Comandi di tutta la Lombardia.

“Questo corso per ufficiali – afferma l’Assessore alla Polizia Locale – consolida Monza come punto di riferimento ed esempio virtuoso nella dimensione provinciale e regionale, fornendo anche ai Comandi di altri Comuni un prezioso strumento di formazione per gli ufficiali di Polizia Locale, dopo aver svolto il medesimo ruolo per la formazione di base degli agenti nel 2024”.