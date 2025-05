Acqua e sport: dal Giro d’Italia alla Formula 1, il sostegno concreto di BrianzAcque al territorio e alla sostenibilità

(mi-lorenteggio.com) Monza, 27 maggio 2025 – Acqua, sport e territorio: un connubio che BrianzAcque continua a sostenere con determinazione. Anche in occasione della 18ª tappa del Giro d’Italia 2025, in programma il 29 maggio con partenza da Morbegno ed arrivo a Cesano Maderno, l’azienda pubblica del servizio idrico integrato ha voluto essere tra i protagonisti delle iniziative collaterali all’evento ciclistico.

Un appuntamento di richiamo internazionale, che vedrà la Corsa Rosa attraversare Colico, la Valsassina, Lecco e infine la Brianza, con un circuito finale che toccherà due volte Cesano Maderno. Un’occasione straordinaria di visibilità internazionale che BrianzAcque ha scelto di sostenere, in continuità con il suo impegno per la promozione dello sport, della sostenibilità ambientale e dell’identità territoriale.

Già lo scorso venerdì sera, 23 maggio, in attesa della tappa, BrianzAcque è stata presente alla “Notte Rosa” di Cesano Maderno con un proprio gazebo informativo, la distribuzione gratuita di gadget e un punto di erogazione di acqua pubblica a km 0, per sensibilizzare la cittadinanza al consumo sostenibile e responsabile della risorsa idrica.

Non solo: l’impegno dell’utility brianzola si estende anche alla tappa del “Giro-E” Biassono–Cesano Maderno, la versione e-bike del Giro d’Italia dedicata alla mobilità elettrica, alla transizione ecologica e alla promozione di uno stile di vita attivo e sostenibile. Evento perfettamente in linea con la mission ambientale di BrianzAcque, che affianca allo sviluppo infrastrutturale una forte attenzione per i temi del clima, della qualità urbana e della responsabilità sociale.

“Per il nostro territorio– afferma Enrico Boerci, Presidente e AD di BrianzAcque – eventi di caratura internazionale come il Giro d’Italia o il Gran Premio di Formula 1 rappresentano vetrine mediatiche straordinarie. Ma sono anche l’occasione per ribadire il valore dell’acqua pubblica e della sostenibilità. Noi ci siamo, con una presenza concreta, con erogatori, contenuti e azioni mirate. Per lo sport e per l’ambiente”.

Tra gli esempi vi è la collaborazione attiva con l’Autodromo Nazionale di Monza, che vede BrianzAcque protagonista anche durante il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Lo scorso anno, all’interno del circuito sono stati installati 13 erogatori di acqua pubblica gratuita, contro i 10 del 2023 e i 6 del 2022. Solo nell’ultima edizione sono stati distribuiti oltre 51.000 litri di acqua, evitando l’uso di circa 103.000 bottigliette in plastica da mezzo litro. Un gesto semplice, ma dall’enorme impatto ambientale, che si rinnoverà anche per il 2025.

In prima linea anche nel volley, BrianzAcque porta avanti dal 2018 una consolidata collaborazione con il Consorzio Vero Volley. Un’iniziativa concreta che ha visto, tra l’altro, l’installazione di distributori di acqua pubblica all’interno della Opiquad Arena di Monza, negli spogliatoi delle squadre e negli spazi destinati al pubblico. Una scelta in linea con l’impegno per una cultura plastic free anche nei grandi impianti sportivi.

Il sostegno di BrianzAcque non si limita ai grandi eventi: l’azienda supporta numerose iniziative sportive locali – dalla Coppa Agostoni alla Water Run, dalla Monza–Resegone alla Sport X Te, fino ai progetti per l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità – promuovendo la cultura dell’acqua e uno stile di vita sano, inclusivo e plastic free.

Anche sul piano infrastrutturale, BrianzAcque sta realizzando pozzi di prima falda per l’irrigazione sostenibile di impianti sportivi e aree verdi, contribuendo a preservare le risorse potabili. Interventi già completati riguardano il Centro Sportivo Monzello, il campo da golf di Carnate, i centri sportivi di Bernareggio e Oreno di Vimercate.

“Con BrianzAcque, l’acqua si fa squadra. E lo sport – conclude Boerci – diventa una leva di cambiamento positivo per l’ambiente e la comunità”.