Al via SAMAB – Fashion Technologies Event: a Milano tre giorni per l’innovazione nella manifattura moda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2025 – Con un fatturato che nel 2024 si stima raggiungere i 59,8 miliardi di euro, seppure in calo rispetto all’anno precedente, il Tessile-Abbigliamento continua ad essere una delle filiere produttive più rilevanti per l’economia italiana, con un forte impatto sull’export, sull’occupazione e sulla valorizzazione del Made in Italy nel mondo. Secondo l’ultima analisi congiunturale di Confindustria Moda, nel primo trimestre del 2025 l’industria italiana del Tessile-Abbigliamento sta attraversando una fase complessa.

Nonostante le difficoltà, il 48% delle imprese associate coinvolte nell’indagine prevede una stabilità delle condizioni di mercato nei prossimi mesi, mentre oltre un quinto si attende un aumento del fatturato[2].

In questo scenario, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione diventano leve fondamentali per rilanciare competitività e visione industriale.

È proprio in questa direzione che oggi si è tenuto l’evento inaugurale di SAMAB, Fashion Technologies Event, l’appuntamento internazionale dedicato all’innovazione delle macchine e attrezzature per la produzione di abbigliamento organizzato da Senaf con il patrocinio di ANTIA (Associazione Nazionale Tecnici Professionisti Sistema Moda), Confindustria Moda – Federazione Tessile e Moda e IACDE (International Association of Clothing Designers and Executives) e in collaborazione con il Gruppo Tecniche Nuove e la media partnership della rivista Technofashion.

Tre giorni – dal 27 al 29 maggio presso il Superstudio Maxi di Milano – durante i quali il settore moda si confronterà sui temi cruciali della transizione industriale e digitale, con una forte apertura internazionale. Con oltre 70 aziende espositrici, 21 buyer internazionali e accreditati in visita da 25 Paesi chiave, 50 eventi formativi e un programma strutturato di matchmaking, SAMAB si conferma piattaforma strategica per il futuro della manifattura europea dell’abbigliamento. Al centro della manifestazione: automazione, sostenibilità, intelligenza artificiale, economia circolare e competenze del futuro, in un contesto in cui l’innovazione rappresenta una leva fondamentale per rafforzare la competitività del sistema moda italiano ed europeo.

L’interesse per SAMAB si riflette anche nei numeri della partecipazione: oltre 3.000 professionisti attesi, già accreditati, di cui il 12% provenienti dall’estero. Presenti delegazioni ufficiali e buyer da mercati strategici come Germania, Tunisia, Polonia, Marocco, Serbia ed Egitto, in collaborazione con camere di commercio, associazioni di categoria e partner istituzionali.

All’evento di inaugurazione di oggi hanno partecipato: Silvana Pezzoli, Vicepresidente Vicario Confindustria Moda, Federica De Bernardi, Vicepresidente Gruppo Moda Assolombarda, Chiara Dussini, Presidente ANTIA, Charles Malas, Presidente IACDE Italia, Matteo Secoli, Presidente Associazione Piattaforma Sistema Formativo Moda, Alberto Gregotti, Rappresentante del Comitato di Indirizzo Samab e Ivo A. Nardella, Presidente del Gruppo Tecniche Nuove e di Senaf.

“Il settore tessile e abbigliamento italiano è in una fase di profonda trasformazione già da tempo. – dichiara Silvana Pezzoli, Vice Presidente Vicario di Confindustria Moda –Dinamiche globali complesse, come il calo della domanda, le tensioni sui mercati internazionali, i costi delle materie prime e dell’energia stanno mettendo a dura prova la resilienza delle nostre imprese. Tuttavia, in questo scenario sfidante si aprono anche straordinarie opportunità di rilancio. È il momento di ripensare strategie e modelli produttivi, investendo con decisione in innovazione, sostenibilità e digitalizzazione.

In questo contesto, SAMAB nasce come un nuovo appuntamento strategico: una piattaforma di confronto sulle tecnologie più avanzate applicate alla produzione di abbigliamento.

Come Confindustria Moda, il nostro impegno è chiaro: supportare le aziende nel rafforzare la loro competitività, stimolare sinergie tra i protagonisti della filiera e valorizzare, in Italia e nel mondo, l’eccellenza del Made in Italy.

Oggi più che mai, crediamo che investire in innovazione e nello sviluppo delle competenze sia la chiave per affrontare le sfide globali e costruire un futuro sostenibile per il nostro settore.”

“Il Gruppo Moda di Assolombarda è da tempo impegnato in un percorso di trasformazione che guarda con decisione alle sfide del domani. – afferma Federica De Bernardi, Vicepresidente Gruppo Moda Assolombarda – Nel Priority Paper del gruppo abbiamo tracciato una rotta chiara: affrontare le sfide della digitalizzazione, della sostenibilità e del capitale umano non come ostacoli, ma come opportunità per rafforzare la leadership del Made in Italy nel mondo e aumentarne la competitività. Il sistema Moda rappresentato da Assolombarda pesa per il 44% delle unità locali e per il 37% degli addetti del settore in Lombardia e per il 7% del settore a livello italiano, con la Città metropolitana di Milano che spicca per la maggiore concentrazione. La rilevanza di questo settore, composto prevalentemente da PMI, è evidente anche guardando alle vendite con l’estero: nel 2024 l’export del sistema Moda del nostro territorio è stato pari a 13,7 miliardi di euro, il 70% del totale export del settore a livello regionale. Per questo è nostro dovere, come sistema industriale, non solo adattarci, ma guidare questo cambiamento. Riteniamo fondamentale diffondere la cultura dell’innovazione, con una visione intersettoriale, stimolando e supportando la partecipazione a progetti, ricerche e iniziative con gli stakeholder rappresentativi della filiera”.

“Fin dall’inizio, ANTIA e i suoi consiglieri hanno creduto profondamente nel valore del SAMAB come luogo di confronto e innovazione per il settore moda. – sottolinea Chiara Dussini, Presidente di ANTIA – ANTIA nasce per essere un punto di riferimento per i tecnici della moda e rappresenta un patrimonio di competenze, esperienze e visione che ben si integra con lo spirito del SAMAB.

Siamo convinti che proprio nei momenti di incertezza e di rallentamento economico sia necessario investire in idee, collaborazione e confronto costruttivo. Partecipare a eventi come questo significa portare il contributo dei nostri associati, promuovere la cultura tecnica, stimolare l’evoluzione del prodotto e della filiera.

ANTIA vuole essere un partner attivo e propositivo, capace di interpretare i cambiamenti del settore e di contribuire concretamente alla costruzione di un futuro sostenibile, creativo e competitivo per il nostro Made in Italy.”

“La filiera della moda affronta oggi sfide complesse: innovazione tecnologica, sostenibilità e cambiamenti nei modelli di consumo.” – dichiara Charles Malas, Presidente IACDE Italia – “IACDE Italia, parte della rete internazionale International Association of Clothing Designers and Executives, promuove il dialogo tra professionisti, aziende e designer per costruire un sistema più agile, connesso e innovativo. Il nostro club va oltre il networking: contribuiamo concretamente allo sviluppo della filiera, con focus su progettazione, innovazione e collaborazione. Eventi come il SAMAB rappresentano momenti fondamentali di confronto su tecnologie, sostenibilità e progetti condivisi. Fare sistema è oggi indispensabile. La collaborazione tra le diverse figure – dai creativi ai tecnici – permette di rispondere meglio al mercato e di formare nuove professionalità, fondamentali per integrare tecnologie emergenti, intelligenza artificiale e sostenibilità nei processi. Crediamo nella contaminazione tra settori: moda, tech, automotive e design si influenzano a vicenda, generando materiali e soluzioni innovative. Il nostro obiettivo è stimolare il cambiamento e supportare le imprese nell’evoluzione verso un sistema moda più dinamico, sostenibile e preparato alle sfide future.”

“Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS è al fianco di SAMAB 2025 con convinzione e con la volontà di rafforzare il dialogo tra formazione, tecnologia e industria. – afferma Matteo Secoli, Presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS –“SAMAB rappresenta oggi un punto di riferimento strategico per chi guarda al futuro del Made in Italy perché si rivolge alle necessità della filiera attraverso la lente della sostenibilità, della manifattura avanzata e della cultura del progetto. Tra gli obiettivi strategici dell’Associazione Piattaforma ETS rientra la promozione di un dialogo costruttivo fra i settori della formazione e il mondo dell’impresa, con l’obiettivo di contribuire all’accrescimento di nuove competenze e accompagnare le giovani generazioni verso un settore moda sempre più responsabile, competitivo e proiettato a livello internazionale.”

“Le fiere sono luoghi di osmosi dove si parla di efficienza ed efficacia, di ottimizzazione, di riduzione del consumo di energia, di interlogistica, di 4.0 e 5.0 ed altro, sono meccanismi rigenerativi che vanno sostenuti perché se scompaiono il sistema rischia la stagnazione. – dichiara Alberto Gregotti, Rappresentante del Comitato di Indirizzo Samab – La partecipazione da visitatore a SAMAB sarà un’iniezione di fiducia in un periodo difficile legato a tensioni geopolitiche che inducono alla chiusura.

È un’occasione da cogliere per promuovere la ripresa del settore moda che deve ripartire dal paese che più rappresenta la manifattura di eccellenza quindi l’Italia. Nella seconda parte dell’anno si prevede un rimbalzo positivo, cogliamo l’opportunità per tornare ad essere originali e SAMAB è un’occasione importante per incontrarci, confrontarci e vivere un’osmosi che sarà sicuramente positiva.”

“Con SAMAB apriamo oggi un nuovo capitolo per l’industria della moda, che ha bisogno di spazi di confronto, visione e concretezza per affrontare i cambiamenti epocali che sta vivendo” – afferma Ivo Nardella, Presidente del Gruppo Tecniche Nuove e di Senaf – “Tecnologia, competenze e sostenibilità non sono più opzioni, ma condizioni essenziali per rimanere competitivi in uno scenario globale sempre più complesso. Questa manifestazione vuole essere uno strumento operativo per le imprese, un luogo in cui il sapere tecnico e le nuove professionalità incontrano l’innovazione, dove si costruiscono relazioni strategiche e si valorizza il ruolo centrale del Made in Italy. Il grande interesse che abbiamo registrato da parte di aziende, buyer internazionali e professionisti dimostra che SAMAB intercetta un bisogno reale e urgente del comparto.”

SAMAB

SAMAB – Fashion Technologies Event è l’evento internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per la filiera della moda. Organizzato da Senaf, in collaborazione con il Gruppo Tecniche Nuove e la testata di settore Techno Fashion, e con il patrocinio di ANTIA – Associazione Nazionale Tecnici Professionisti Sistema Moda, Confindustria Moda – Federazione Tessile e Moda e IACDE – International Association of Clothing Designers and Executives, SAMAB rappresenta un punto di riferimento per aziende, artigiani e professionisti del settore.

Attraverso un’ampia area espositiva, workshop tematici, incontri B2B e momenti di networking, SAMAB offre un’esperienza unica per scoprire le più avanzate tecnologie per la lavorazione dei tessuti, i macchinari di ultima generazione e le soluzioni digitali che stanno trasformando il settore. L’evento promuove la competitività delle imprese italiane ed europee, favorendo il confronto con mercati internazionali e supportando la transizione del comparto verso processi più efficienti e sostenibili.

SAMAB si terrà a Milano il 27 – 29 maggio 2025 presso il Superstudio Maxi.

Per maggiori informazioni, visita www.samab.it