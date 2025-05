Bagnatica. Esplosione all’alba in un palazzina, due feriti in codice rosso e due in giallo

(mi-lorenteggio.com) Bagnatica, 27 maggio 2025 – Stamane, intorno alle ore 6.26, in via Isolabella, in una palazzina, è avvenuta un forte esplosione, probabilmente per una fuga di gas. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso, squadre USAR, la Protezione Civile e le forze dell’ordine. 42 persone sono state evacuate, in concomitanza con le operazioni di soccorso.

Cinque le persone ospedalizzate: una donna di 49 anni e un ragazzo di 16, con ustioni multiple, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Mentre, un uomo di 49 e un ragazzo di 17, entrambi ustionati, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Seriate. Una donna di 74 anni, con traumi minotri, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Seriate.

V. A.