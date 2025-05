Commissione Paesaggio, nasce l’Ufficio Unico tra Comune di Milano e Città metropolitana di Milano

Lunedì 26 maggio via libera del Consiglio metropolitano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2025 – E’ stata approvata ieri, lunedì 26 maggio, dal Consiglio della Città metropolitana, la Convenzione sull’esercizio delle funzioni in materia di paesaggio.

La Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano, facendo riferimento ad una convenzione quadro del 2023, intendono avvalersi di personale comune a supporto delle funzioni amministrative in materia di paesaggio attribuite dalla legge regionale in materia di governo del territorio, considerati i vantaggi conseguibili in termini di efficienza, in un’ottica di collaborazione tra Enti e al fine di assicurare un tempestivo e corretto espletamento delle pratiche, anche in temporanea carenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico- scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche del Comune di Milano.

Nel concreto, viene costituito un Ufficio unico associato tra la Città Metropolitana di Milano ed il Comune di Milano per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, che opererà sul territorio del capoluogo e avrà sede in Città metropolitana, quale ente capofila.

Dopo le dimissioni di tutti i componenti della Commissione Paesaggio del Comune di Milano, la legge (art. 80 della L.R.12/2005, commi 1 e 9) prevede che sia la Città metropolitana di Milano ad espletare le funzioni amministrative in materia paesaggistica, avvalendosi per l’espressione dei relativi pareri della propria Commissione del Paesaggio attualmente in carica.

Col venire meno dei requisiti per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica da parte del Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, ai sensi del comma 9 dell’art. 80 della L.r. 12/2005 e s.m.i., ha assunto infatti temporaneamente le competenze del Comune in riferimento al rilascio dei provvedimenti paesaggistici ex artt. 146 e 167 del D.Lgs 42/2004 (autorizzazioni paesaggistiche in procedura ordinaria e semplificata e accertamento di compatibilità paesaggistica).

La Convenzione dovrà ora essere approvata dal Consiglio comunale milanese.

Informazioni generali e modulistica disponibili nella sezione dedicata al Paesaggio del sito della Città metropolitana di Milano o scrivendo al seguente indirizzo e-mail: pratichepesaggiomi@cittametropolitana.mi.it

Si precisa che è possibile inoltrare solo richieste relative alle autorizzazioni paesaggistiche, inviando una PEC all’Ufficio protocollo della Città metropolitana di Milano: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.