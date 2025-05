Dieci anni di Abbonamento Musei Lombardia: 1,3 milioni di visite e una rete sempre più ampia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2025 – Quali sono i siti culturali più visitati dai possessori di Abbonamento Musei in Lombardia? In testa, ci sono i grandi poli culturali milanesi: la Triennale di Milano, le Gallerie d’Italia in Piazza Scala, la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo del Duomo. A registrare numeri di rilievo sono anche importanti musei delle altre province lombarde, come la Villa Reale di Monza, il Museo di Santa Giulia a Brescia, l’Accademia Carrara e Palazzo del Podestà di Bergamo, Palazzo Ducale e Palazzo Te a Mantova, i Musei Civici del Castello Visconteo a Pavia.



Il successo dell’Abbonamento si misura anche nella capacità di scoprire preziose realtà culturali diffuse in tutto il territorio lombardo: da Villa Monastero e Villa Carlotta sul lago di Como a Kosmos e il Museo della Tecnica Elettrica a Pavia passando per Palazzo Besta in Valtellina e il MAGA e Volandia in provincia di Varese. Una rete diffusa e capillare che oggi coinvolge, solo in Lombardia, 230 istituzioni culturali.



L’Abbonamento Musei è un sistema interregionale che consente l’accesso per un anno nei musei convenzionati in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Nato per valorizzare il patrimonio culturale e favorire la partecipazione dei cittadini, è oggi uno strumento riconosciuto anche a livello europeo per l’innovazione nella fruizione culturale. Un successo confermato dai dati: in Lombardia, ad oggi, gli abbonamenti attivi sono 56.739, di cui 13.431 con la formula Extra, che consente l’accesso anche ai musei delle altre due regioni.



L’offerta è capillarmente distribuita sul territorio: 61 musei a Milano e area metropolitana, 37 a Brescia, 30 a Bergamo, 22 a Varese e a Mantova, 18 a Pavia, 10 a Como, 9 a Cremona, 7 a Monza e Brianza, 6 a Lecco, 5 a Sondrio e 3 a Lodi.



Dal 2015, anno dell’estensione del progetto in Lombardia, Abbonamento Musei ha registrato una crescita costante e significativa. I musei aderenti sono passati dagli 84 iniziali agli attuali 230. Le visite sono cresciute dalle 8.690 del primo anno alle 259.399 registrate nel 2024, per un totale di oltre 1,3 milioni di ingressi cumulati in dieci anni. Anche i rimborsi erogati ai musei hanno seguito questo trend: dai 30.000 euro del 2015 si è arrivati a oltre 1,3 milioni di euro nel 2024.

“In questi dieci anni abbiamo dimostrato che fare sistema è possibile, valorizzando le eccellenze culturali del territorio e rendendole accessibili a un pubblico vasto”, commenta Simona Ricci, direttrice dell’Associazione Abbonamento Musei. “Abbonamento Musei non è solo una tessera, ma uno strumento vivo di dialogo e innovazione”.



L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha dichiarato: “Dieci anni di Abbonamento Musei in Lombardia rappresentano la dimostrazione concreta che investire nella cultura genera risultati duraturi. Abbiamo costruito una rete solida, capace non solo di valorizzare le grandi istituzioni, ma anche di far emergere quei luoghi meno conosciuti che raccontano la storia e l’identità delle nostre province, raggiungendo oltre 1,3 milioni di visite. È grazie a questo progetto che oggi possiamo parlare di una cultura diffusa, vissuta, accessibile. La partecipazione numerosa conferma l’esistenza di una comunità desiderosa di scoprire — e riscoprire — il proprio territorio. Questo strumento funziona: fidelizza, coinvolge ed educa alla bellezza”.



Per celebrare il decennale, martedì 27 maggio 2025 si tiene a Milano “Oltre la soglia: la sfida della partecipazione”, una giornata di riflessioni sul tema della partecipazione culturale organizzata in collaborazione BAM! Strategie Culturali. L’evento, ospitato dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, è articolato in due sessioni, con la partecipazione di istituzioni, operatori culturali e stakeholder. Al centro del confronto, le strategie per superare le barriere economiche, informative e comunicative che possono ostacolare la piena fruizione dell’offerta museale.



Per festeggiare il suo primo decennio, Abbonamento Musei ha attivato anche una serie di iniziative in Lombardia rivolte agli abbonati e al pubblico più ampio. Tutte le visite guidate ed eventi dei programmi AM Club e AM Family sono gratuite per l’intero 2025. Inoltre, dal 12 maggio all’8 giugno, è attiva anche una campagna promozionale online che prevede il 30% di sconto su tutte le tariffe AM Lombardia Valle d’Aosta.



“Guardiamo ai prossimi dieci anni con l’ambizione di espandere ulteriormente la rete e di approfondire il nostro impegno nel superare le barriere alla partecipazione culturale”, conclude Alberto Garlandini, presidente dell’Associazione Abbonamento Musei. “La cultura è un bene comune e l’Abbonamento continuerà a essere uno strumento per renderla sempre più accessibile a tutti”.



MUSEI PIÙ VISITATI A MILANO



Milano e città metropolitana: Triennale di Milano, Gallerie d’Italia Milano – Piazza Scala, Pinacoteca Ambrosiana, Museo del Duomo, Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, Museo Poldi Pezzoli, Museo del Novecento, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Pinacoteca di Brera



MUSEI PIÙ VISITATI NELLE ALTRE PROVINCE



Monza e Brianza: Villa Reale di Monza, Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati, Museo e Tesoro del Duomo di Monza

Brescia: Santa Giulia – Museo della Città, Pinacoteca Tosio Martinengo, Parco Archeologico Brescia Romana

Bergamo: Accademia Carrara, Palazzo del Podestà e Campanone, Palazzo Moroni

Mantova: Museo Civico di Palazzo Te, Palazzo Ducale, Musei di Sabbioneta

Pavia: Musei Civici del Castello Visconteo, Kosmos – Museo di Storia Naturale, Museo della Tecnica Elettrica

Lecco: Villa Monastero, Palazzo delle Paure, Civico Museo della Seta Abegg

Como: Villa Carlotta, Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi, Museo Villa Bernasconi

Varese: Volandia Parco e Museo del volo, Villa Panza, Civico Museo di Arte Moderna e Contemporanea – Castello di Masnago

Cremona: Museo del Violino, Museo Civico Ala Ponzone e Pinacoteca, Museo del Bijou

Sondrio: Musei CAST e MuMiVV, Palazzo Besta, MVSA Museo Valtellinese di Storia e Arte

Lodi: Museo Laus Pompeia, Musei del Castello Bolognini