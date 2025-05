Droga in casa: arrestati a Mantova due spacciatori 22enni con 25 kg di hashish

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 27 maggio 2025 – Due ventiduenni italiani, residenti nella provincia di Mantova, sono stati tratti in arresto per la detenzione finalizzata allo spaccio di un ingentissimo quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Nello specifico, nel corso di un predisposto servizio di Polizia Giudiziaria volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, gli operanti della Squadra Mobile avevano notizia di un presunto approvvigionamento di sostanza stupefacente da parte di un ventiduenne di origine cubana, naturalizzato italiano, il quale avrebbe occultato la sostanza stupefacente all’interno della sua abitazione. Gli agenti si portavano quindi presso l’abitazione del predetto, ove lo stesso si trovava nel locale garage in compagnia di un amico, un ventiduenne di origini mantovane. All’interno del garage si notava la presenza di numerosi involucri, utilizzati notoriamente per il confezionamento di sostanza stupefacente di tipo hashish, di cui entrambi non sapevano fornire giustificazione. Si procedeva pertanto, sussistendone i presupposti di legge, a perquisizione personale e domiciliare, all’esito della quale venivano rinvenuti numerosissimi involucri di hashish, di forma parallelepipeda, per un peso totale di circa 8 kg e mezzo. Inoltre, veniva rinvenuto ingentissimo materiale da confezionamento oltreché la somma di euro 26.740 in contanti. La perquisizione veniva estesa anche all’abitazione dell’amico presente sul luogo, sempre residente nella provincia mantovana a poca distanza dall’amico. Qui, veniva rinvenuta sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di più di 16 kg, confezionata anch’essa in involucri di forma parallelepipeda. Anche in questa seconda abitazione veniva poi scoperta, occultata in una scaffalatura, la somma di euro 4.750 in contanti. I predetti venivano pertanto tratti in arresto da personale della Squadra Mobile di Mantova e condotti presso la Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida. Si specifica che gli arrestati sono da considerarsi innocenti sino a un provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria. Redazione