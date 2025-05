I prossimi appuntamenti ad Albairate, Bernate Ticino, Castano Primo e Cuggiono.

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 27 maggio 2025 – In attesa dell’arrivo dell’estate nei Comuni del Sud Ovest Milanese ci saranno tanti eventi per tutti: concerti, arte, sport, convegni, percorsi gastronomici e molto altro. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di maggio nei Comuni di Albairate, Bernate Ticino, Castano Primo e Cuggiono.

Ad Albairate, sabato 07 giugno 2025 alle ore 21.15, a cura della Pro Loco, in programma il “Concerto d’estate”. Mentre domenica 08 giugno si svolgerà la “Giornata dello Sport” e sabato 14 giugno la tradizionale “Risottata”. Per saperne di più seguire la pagina social Facebook della Pro Loco.

A Bernate Ticino, domenica 01 giugno 2025, in programma a ridosso della Canonica, in piazza Donatori, Pra Grand, via Vittorio Emanuele la “Giornata dello Sport e del Benessere” con il coinvolgimento di associazioni sportive, dimostrazioni, prove gratuite, percorsi gioco per bambini e mercatini. Mercoledì 18 giugno alle ore 21.15, nelle Sale Nobili della Canonica (via Vittorio Emanuele, 18), per iniziativa dell’Amministrazione comunale, nell’ambito della rassegna “Saluti e dintorni – Conoscere è già curare”, in programma l’evento “Ascolta il tuo cuore! Le buone regole per la prevenzione cardio-vascolare”, con l’intervento del dott. Andrea Garascia, Direttore U.O. Cardiologia 2 – Insufficienza cardiaca e trapianti, Ospedale Niguarda di Milano.

A Castano Primo, domenica 01 giugno 2025, in piazza Ardizzone, si terrà il “Mercatino delle Pulci”. In Villa Rusconi, venerdì 06 giugno alle ore 21.00, in programma l’evento “Note al Museo”, a cura della Pro Loco. Domenica 08 giugno dalle ore 17.00 si svolgerà la “Festa dell’uncinetto” con laboratori e giochi ad uncinetto e fino a domenica 15 giugno piazzale Kennedy si riempirà di decorazioni urbane. Giovedì 12 giugno alle ore 21.00, nelle sale di rappresentanza di Villa Rusconi, sarà inaugurata la mostra progetto Malpaga a cura di “Inventario dei ricordi” che sarà visitabile fino a domenica 15 giugno. Sabato 14 giugno alle ore 21.00, sempre in Villa Rusconi, si terrà l’evento “Verso Santiago”, a cura del Gruppo fotografico “Sfumature Castanesi”. Sabato 21 giugno alle ore 21.00, in Villa Rusconi, si terrà il “Concerto d’estate”, a cura del Corpo Musicale Santa Cecilia. Giovedì 26 giugno, nelle vie cittadine, si svolgerà la manifestazione “Castano di Notte”, a cura di Amici dello Sport Podistica castanese.

A Cuggiono, nell’ambito dell’esposizione d’arte in Villa Annoni, nella Sala della Mangiatoia, “Staffetta d’Artista”, ad ingresso libero, sabato 31 maggio dalle ore 15.00 alle 18.30 e domenica 01 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30, si potranno ammirare le opere di Aida Longo, Alberto Ponciroli e Jessica Nerciso. Mentre domenica 08 giugno esporranno Antonella Cefola, Virginio Ceruti, Antonio Sansottera, Luisa Calcaterra, Giuseppe Zoia, Ilaria Baldoin, Ermanno Barni, Paolo De Finis e Mariella Crespi. Inoltre, dalle ore 15.00 alle 18.00, si terrà anche un laboratorio di acquerello. Sempre domenica 08 giugno dalle ore 17.30, a Castelletto di Cuggiono, si potrà partecipare alla 21ª edizione della passeggiata gastronomica di circa 1,5Km Camminarmangiando, che prevede quattro tappe: aperitivo (Catenazzone); primi piatti (Ponte); secondi piatti, grigliata e panini (salone parrocchiale); dolci e musica (Scala di Giacobbe).