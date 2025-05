(mi-lorenteggio.com) Corsico, 27 maggio 2025 – Intorno alle ore 16.00, in via Sant’Adele, all’altezza del civico 15, è avvenuto un investimento, la cui dinamica è in fase di accertamento. Coinvolti una donna di 63 anni e un uomo di 67 anni. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde Trezzano, una dell’Ara Soccorso, un’automedica, mentre, da Como è giunto l’elisoccorso oltre alle forze dell’ordine.

In ccorso I soccorsi.

Redazione