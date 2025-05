Incidente mortale in centro a Corsico: investita in bici, 63enne deceduta in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 27 maggio 2025 – Intorno alle ore 16.00, in via Sant’Adele, all’altezza del civico 15, è avvenuto un investimento, la cui dinamica è in fase di accertamento. Coinvolti una donna di 63 anni, in bici, e un uomo di 67 anni, alla guida dell’auto. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Verde Trezzano, un’ambulanza dell’ATA Soccorso, un’automedica, mentre, da Como è giunto l’elisoccorso oltre alle forze dell’ordine, che, oltre a coadiuvare i soccorsi e dirigere il traffico, hanno, poi, fatto tutti i rilievi.

La ciclista, Svitlana Pavlyk, di origine ucraina, è stata investita dall’ auto che successivamente ha impatta contro ostacoli fissi (paletti e semaforo) a circa 250m di distanza dal primo scontro con la bici. Ipotesi della dinamica sarebbe un malore del conducente.

Dopo l’impatto, la ciclista ha riportato traumi multipli ed è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio. Dopo esser stata stabilizzata, è stata ospedalizzata con manovre in corso e trasportata in Codice Rosso all’ospedale San Carlo di Milano in ambulanza, in condizioni disperate, dove è deceduta.

Il conducente del veicolo ha riportato traumi minori alle mani ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas.

V. A.