LAZZA. ANNUNCIATO OGGI “LOCURA JAM + OPERA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2025 – Sono arrivati ieri -non passando inosservati tra i fan e le community di settore- i primi segnali di una possibile novità in casa Lazza, ma ora è tempo di ufficialità. Il progetto “LOCURA” così come pensato e voluto fin dal giorno 0 da Lazza troverà presto pieno compimento: è attraverso i propri canali social che l’artista multiplatino del roster Me Next ha annunciato l’uscita di una nuova doppia versione, LOCURA JAM + OPERA (Island Records), fuori venerdì 6 giugno e disponibile da ora in pre-order.

Le hit di LOCURA cambiano pelle per coronare un sogno artistico che Lazza ha in cantiere da oltre un anno e che prende forma dal desiderio di coinvolgere e radunare musicisti uniti dalla stessa fiamma creativa. LOCURA JAM e LOCURA OPERA germogliano dalla robusta rete di contatti che Jacopo ha costruito in più di 15 anni di carriera: un numero complessivo di oltre 40 musicisti chiamati a prendere parte ad uno dei viaggi musicali più ambiziosi e stimolanti dell’artista milanese.

LOCURA JAM è il ritorno all’essenza della musica suonata, dove ogni strumento dialoga, si incastra, esplode come in una jam session lunga 7 tracce, con la band di sempre e nuovi preziosi innesti. A specchio, LOCURA OPERA ne rappresenta la controparte orchestrale: una selezione di 10 tracce rielaborate con arrangiamenti sinfonici inediti, in cui le melodie originali si intrecciano alla potenza evocativa dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli -già al fianco di Lazza lo scorso anno in occasione di LOCURA OPERA N.1, l’incredibile evento live ai piedi di San Siro per il lancio dell’album.

Due progetti con un’identità ben distinta, che tingono i brani di nuovi colori emotivi accendendo uno spotlight inedito sulle liriche di LOCURA, per offrire al pubblico chiavi di lettura sempre diverse. Il cuore del racconto sta tutto nell’essenza più autentica e viva dell’esperienza musicale: la sinergia che si crea quando si suona insieme, la potenza di un ensemble, quel continuo scambio di emozioni e di istanti condivisi.

In attesa di scoprire l’universo di LOCURA JAM + OPERA, l’estate live di Lazza sta per entrare sempre più nel vivo. Il LOCURA SUMMER TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti, lo porterà il 9 luglio sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del Calcio, per poi proseguire la corsa tra i più grandi festival estivi italiani fino al 15 agosto.

Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com. ​​L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

LOCURA SUMMER TOUR 2025

Sabato 5 luglio 2025 | Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil

Mercoledì 9 luglio 2025 | MILANO @ STADIO SAN SIRO

Sabato 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

Domenica 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

Sabato 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

Giovedì 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

Venerdì 08 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

Domenica 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Mercoledì 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

Venerdì 15 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival