Monza. Sabato 7 giugno torna la Rievocazione Storica Monzese

(mi-lorenteggio.com) Monza, 27 maggio 2025 – La Rievocazione Storica Monzese, giunta quest’anno alla 44esima edizione e in programma per sabato 7 giugno 2025, ha come punto di riferimento culturale i dettami di un evento – patrimonio dell’umanità: il primo Giubileo della cristianità indetto da Papa Bonifacio VIII.

L’appuntamento irrinunciabile della tradizione cittadina e di grande spettacolarità, coinvolgerà come di consueto centinaia di figuranti provenienti dal territorio brianteo e di varie località italiane, richiamate a rappresentare un momento significativo vissuto dall’antico borgo di Modoetia (l’antica Monza). “Monza A.D. 1300. Il primo Giubileo e la nascita del meraviglioso Duomo”, il titolo di questa edizione, che per questo traguardo così importante è stata arricchita di tante novità e di numerosi nuovi appuntamenti.

Il tema 2025

Nell’anno 1300, in singolare coincidenza con il primo Giubileo romano e grazie al ritrovamento delle reliquie di S. Giovanni Battista e di alcune ampolle contenenti degli oli santi provenienti dalla Palestina, si ebbe la radicale ricostruzione del nostro Duomo per ospitare degnamente i fedeli accorsi diventati numerosissimi, circa 40mila.

Gli eventi collaterali

Il tradizionale corteo dei figuranti lungo le vie del centro storico e lo spettacolo in piazza Duomo sono solo la tappa finale di un percorso culturale e di intrattenimento progettato e reso possibile dal Comitato Rievocazione Storica Monza, guidato dalla signora Ghi Meregalli, ideatrice della manifestazione.

La rassegna di quest’anno ha infatti visto il coinvolgimento degli studenti della terza I del Liceo Artistico Nanni Valentini che hanno partecipato a un concorso vinto dalla studentessa Teresa Stivanello, con tavole ispirate al tema della rievocazione esposte alla Leogalleries di via De Gradi.

Di nuovo i figuranti sono stati presenti in occasione dell’edizione 2025 di “Monza in fiore”, il mercato dei fiori all’aperto più grande della città, organizzato dall’associazione “Monza Reale”, un vero inno alla creatività dei fioristi, flower designers e vivaisti lombardi e un’occasione per il Comitato Rievocazione Storica Monza di porsi come sostenitore delle iniziative a favore dei cittadini e testimone del racconto dell’evoluzione sociale della città di Teodolinda.

La moda di Teodolinda nelle vetrine del centro storico

Nei giorni precedenti il celebre corteo, che quest’anno si svolgerà sabato 7 giugno, ampio spazio sarà dato alla presentazione in esclusiva dei manufatti realizzati nel corso degli anni dai volontari delle associazioni legate alla rievocazione. In particolare, nei negozi del centro storico – Andros, Le Menegatto, Martino Midali – saranno esposti gli abiti indossati dai figuranti e che fin dalla prima edizione hanno reso celebre la Rievocazione Storica Monzese. Un unicum nel loro genere, fedeli e altresì pregiatissime riproduzioni degli abiti indossati dai personaggi della corte di Teodolinda negli affreschi della Cappella degli Zavattari, riconosciuti fra gli abiti storici più belli fra quelli prodotti in Italia.

Il programma

In piazza Roma, dalle 16 alle 18

Le principali vie del centro storico saranno cornice di esibizioni storiche. Sotto i Portici dell’Arengario sarà presente un mercato medievale, con i protagonisti dell’epoca, in un perfetto connubio tra intrattenimento e rievocazione dell’epoca. E dove sarà possibile scoprire gli antichi mestieri, come la lavorazione del pizzo,

Le esibizioni dei rapaci dei Falconieri di Sua Maestà, i duelli spettacolari della Compagnia d’arme Fenice Viscontea, le melodie evocative e i ritmi arcani dei Daridel, insieme ai colori danzanti delle bandiere e ai potenti tamburi degli Sbandieratori di Primaluna, animeranno le vie del borgo monzese, rendendo il pomeriggio un’esperienza viva e indimenticabile.

In piazza Duomo, dalle 21

La serata sul palco nel sagrato si aprirà con le magiche melodie dell’arpista Vincenzo Zitello accompagnato dal violino di Fulvio Renzi. Che insieme interpreteranno 3 brani del loro repertorio.

L’accademia Arte & Spettacolo di Lesmo stupirà gli spettatori con una coreografia che saprà rievocare il 1300 e l’atmosfera della Monza del tempo.

Lo spettacolo entrerà nel vivo con l’arrivo del corteo storico che, partendo da piazza Cambiaghi attraverserà la città fino a raggiungere il palco. Ad accompagnare la sfilata dei gruppi storici uno spettacolo di ispirazione medievale che si rifà a una cronaca di Bonincontro Morigia.

Ad arricchire l’evento contribuirà il gruppo veneto Daridel, specializzato in musica folk e nelle tradizioni dell’Europa antica, che accompagnerà la serata con melodie suggestive e coinvolgenti.

Per terminare, come da tradizione, l’emozionante volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato con la famosa Compagnia Internazionale dei Folli che darà vita a uno spettacolo unico e inatteso, trasformando la presenza di fronte alla basilica cittadina in un’esperienza straordinaria.

Il maxi schermo in piazza

L’evento, a partire dalle 16, sarà raccontato anche attraverso un maxi schermo posizionato in piazza Roma, che nel pomeriggio trasmetterà immagini di repertorio e in serata permetterà ai presenti di poter vedere lo spettacolo in diretta da piazza Duomo.

La prenotazione per assistere allo spettacolo in piazza Duomo è possibile sulla nuova pagina web www.rievocazionestoricamonza.com.

La magia si rinnova

Da sempre Ghi Meregalli è al timone della ricorrenza del giugno monzese che dirige con piglio irreprensibile. Con il suo lavoro instancabile e certosino, a Monza si intrecciano la storia antica e quella moderna e il centro della città si colora delle suggestioni legate ai modi di vita del tempo che fu. L’anno scorso la manifestazione ha richiamato oltre 20 mila persone. La prestigiosa quanto impegnativa manifestazione conta centinaia di figuranti, decine di costumisti e artigiani, svariate associazioni provenienti da più comuni italiani e un anno intero di lavoro.

“Io appartengo a una vecchia famiglia monzese, sono cresciuta qui a Monza – spiega Ghi Meregalli – Da bambini giocavamo sul sagrato della basilica, e allora il Tesoro del Duomo si trovava in sagrestia. Poi ho organizzato la prima rievocazione 44 anni fa e da allora ogni anno cambio tema per far conoscere la storia della città, soprattutto ai giovani. Mi rende felice, dunque, sapere che la Rievocazione Storica Monzese sia ormai un momento imperdibile per migliaia di persone, molte delle quali, per assistervi, giungono addirittura da altre regioni d’Italia, e apprestarmi a celebrarne la 44esima edizione non può che rendermi orgogliosa”.

“Continuità nella tradizione e innovazione con un nuovo racconto sull’importanza della storia longobarda per identità anche turistica di Monza. Alla tradizionale rievocazione storica si aggiungono eventi come la presenza al Gp di F1 e un convegno internazionale sul tema Teodolinda e la religione e presenze negli eventi e negli esercizi commerciali. È ancora un inizio di narrazione che si sta consolidando dallo scorso anno e che intendiamo arricchire con la collaborazione delle realtà culturali e commerciali”, spiega l’Assessore al Marketing Territoriale del Comune.

“Il Corteo Storico di Monza è un momento identitario, che unisce passato e presente, e che coinvolge centinaia di cittadine e cittadini. Celebrare la nostra storia con partecipazione e orgoglio rafforza il senso di comunità e consente anche ai nuovi monzesi di esserne partecipi. Un sentito grazie a tutte le realtà coinvolte.”, ha aggiunto l’Assessora alla Cultura del Comune di Monza.

L’evento è reso possibile grazie al contributo del Comune di Monza, Regione Lombardia e il patrocinio della Camera dei Deputati. A sostenere la realizzazione della Rievocazione Storica Monzese il generoso apporto di Arco Spedizioni, Acinque, Sol, Bcc Carate Brianza, Brianzacque, Rovagnati, Galbusera, Il Gigante Villasanta, Fondazione Monza e Brianza, Confcommercio.