Nuovi concorsi aperti per i Comuni con la Città metropolitana di Milano: a disposizione 4 posti tra Assago, Noviglio e Rosate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2025 – La Città metropolitana di Milano ha bandito, con scadenza le ore 23:59 del 19 giugno 2025:

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Collaboratore/Collaboratrice Servizi di Supporto – Area degli Operatori esperti, presso il Comune di Assago;

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore/Istruttrice Tecnico/a – Area degli Istruttori, presso i Comuni di Noviglio (n. 2 posti) e Rosate (n. 1 posto).

Le candidature devono essere inoltrate, previa registrazione, sul portale INPA; per ulteriori informazioni consultare il sito tematico dei concorsi.

Redazione