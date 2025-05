PIO ALBERGO TRIVULZIO, ASSESSORE BERTOLASO: L’ISTITUTO TORNA A ESSERE UN ORGOGLIO MILANESE: CONTI IN ORDINE, 140 NUOVI POSTI LETTO E DEBITO DIMEZZATO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2025 – “Il Pio Albergo Trivulzio è una delle istituzioni storiche di Milano. Nel tempo ha vissuto anche momenti difficili, ma oggi possiamo dire con chiarezza che siamo sulla strada del rilancio. Rendiamo onore a chi, nei secoli, ha lasciato in eredità al Trivulzio un patrimonio prezioso non sempre utilizzato al meglio e oggi finalmente valorizzato”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, intervenuto alla presentazione del Bilancio 2024 del Pio Albergo Trivulzio, che segna una svolta nella gestione commissariale.

IN TUTTO 140 NUOVI POSTI LETTO E DEBITO DIMEZZATO

Dopo anni di criticità, il Trivulzio ha avviato un percorso concreto di risanamento. Dal punto di vista economico, questi i risultati: il patrimonio netto dell’ente è cresciuto di oltre il 90% rispetto al 2018, recuperando una situazione che in passato aveva visto un significativo depauperamento, tale da non assicurare neppure la copertura delle perdite d’esercizio 2024. Le perdite accumulate, che ammontavano a quasi 150 milioni di euro, sono state completamente coperte con l’approvazione del bilancio 2024 come, del resto, le perdite d’esercizio 2024 pari a 19.7 milioni. Anche l’indebitamento è stato drasticamente ridotto, passando da 122 a 67 milioni di euro, e soprattutto è stato eliminato l’onere finanziario dei mutui garantiti da ipoteca. È stato fatto anche un importante lavoro sul fronte della liquidità e dei fornitori: i tempi medi di pagamento, che nel 2023 erano arrivati a superare i 600 giorni, oggi sono stati riportati a circa due mesi e mezzo. Significativo infine è il calo consistente delle perdite giornaliere, più che dimezzate. Ma il risanamento non è stato solo contabile. Il rilancio è concreto e visibile nei servizi: sono stati attivati 140 nuovi posti letto di riabilitazione e consolidati 125 posti letto di RSA dedicati specificamente al nucleo Alzheimer.

RICAVI AUMENTATI DI 14 MILIONI

È stata potenziata anche l’attività in regime di Day Hospital, con un aumento dei posti disponibili nella specialistica geriatrica. Inoltre, si è provveduto a riportare sotto gestione comunale circa un centinaio di ospiti che prima erano collocati altrove, con un risparmio importante anche in termini di tariffe medie applicate. Tutti questi interventi hanno generato anche un incremento significativo dei ricavi, pari a oltre 14 milioni di euro.

“Oggi il Trivulzio – ha concluso Bertolaso – è un luogo che torna a dare risposte a chi ha bisogno, soprattutto alle fasce più fragili della nostra popolazione. Abbiamo invertito la rotta: da simbolo di crisi a modello di buona gestione. Questo è solo l’inizio. Vogliamo che il Trivulzio torni a essere un orgoglio per Milano e per tutta la Lombardia”.

A questo link foto dell’evento, libera da diritti e scaricabile gratuitamente.

Redazione