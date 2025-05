POSTE ITALIANE: L’UFFICIO POLIS DI CASTANO, PRIMO NELLA PROVINCIA PER RICHIESTE PASSAPORTO ELETTRONICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2025 – L’ufficio postale di Castano Primo è il primo tra le 88 sedi della provincia di Milano per il numero di richieste di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico.

Il servizio è stato attivato da un paio di mesi e i castanesi hanno saputo cogliere questa opportunità: “Ero certo del riscontro positivo da parte dei cittadini di Castano Primo – afferma Pasquale Tarricone, Direttore dell’ufficio postale di Castano – perché i clienti attendevano questo servizio e mi chiedevano spesso informazioni su modalità e tempistiche. L’ufficio di Castano Primo, aperto tutti i giorni fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, è stato ristrutturato lo scorso anno e predisposto, grazie al progetto Polis, ad accogliere i servizi della Pubblica Amministrazione e da qualche mese abilitato anche al rilascio dei passaporti. In ufficio, oltre a me, ci sono tre operatori di sportello, un consulente finanziario e un collaboratore; ormai abbiamo preso dimestichezza riuscendo a terminare una pratica per il passaporto in quindici/venti minuti. I clienti sono contenti del servizio perché possono richiedere il passaporto nel loro comune di residenza, vicino casa evitando trasferte e attese.”

Effettuare la richiesta è semplice. Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Ad oggi il servizio è disponibile negli uffici postali dei comuni sotto i 15.000 abitanti delle province di Milano, Bergamo e Monza e Brianza. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri comuni aumentando il numero degli uffici nei quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati potranno presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.