Abbandono di rifiuti a Buccinasco, non se ne può più!

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 maggio 2025 – Come purtroppo avviene su tutto il territorio metropolitano, anche a Buccinasco il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è in continuo aumento. Dai sacchetti domestici lasciati per strada per evitare di fare la raccolta differenziata allo scarico nottetempo di materiale di vario genere, anche ingombrante.

L’ultimo episodio è stato scoperto martedì 27 maggio, in via Lazio: qualcuno sta svuotando una casa e ha pensato di buttare per strada materassi, letti, mobili e altri suppellettili. Altri grandi abbandoni sono avvenuti anche nelle campagne di Gudo e nella zona industriale. Ma a questi si aggiungono quelli quotidiani nei pressi dei cestini stradali o dei cassonetti gialli per la raccolta dei vestiti.

“Il Comune ha già provveduto a smaltire i rifiuti e ripulire l’area – dichiara il sindaco Rino Pruiti – ma a quale costo per la collettività? Continuiamo a spendere risorse per riparare a comportamenti indegni per una società civile. Siamo molto attenti al controllo del territorio e lo potenzieremo ulteriormente, anche con l’acquisto di nuove telecamere. Ma ci appelliamo anche alla cittadinanza: se vedete chi scarica i rifiuti, avvisate le forze dell’ordine, chiamate la Polizia locale o i Carabinieri, segnalate gli abbandoni al Comune, al Settore Ambiente. Non possiamo accettare che Buccinasco, in alcuna delle sue zone, sia considerata terra di nessuno”.

Redazione