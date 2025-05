Basiglio (MI) – A Basiglio il Giro d’Italia Handbike 2025

La terza tappa della gara nazionale che assegnerà la maglia rosa di Handbike si svolgerà domenica 1 giugno, con partenza alle ore 10.30 da via Robert Schumann, su un circuito di 5,6 km da ripetersi più volte. L’iniziativa è inserita nel programma “Italia dei Giochi” promosso da Milano Cortina 2026

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 28 maggio 2025 – Si svolgerà a Basiglio domenica 1 giugno la terza tappa del Giro d’Italia Handbike, organizzata da SEO asd in collaborazione con il Comune di Basiglio e che vedrà Banca Mediolanum come

sponsor locale.

Il ritrovo per gli atleti sarà in piazza Leonardo da Vinci, presso il Municipio, dalle ore 8.15 alle 9.15, mentre

la partenza è prevista per le ore 10.30 da via Robert Schumann. Gli atleti percorreranno un circuito di 5,6

km da ripetersi più volte con la formula a tempo “1 ora + 1 giro”.

«Siamo molto felici di ospitare nella nostra cittadina – dichiara la sindaca Lidia Reale – la 15ª edizione di

questa importante manifestazione sportiva. Mi auguro una grande partecipazione di nostri cittadini a

sostegno degli atleti in gara, che provengono da diverse città italiane e internazionali. Il 21 maggio, il

Comune di Basiglio – spiega la sindaca – è stato ufficialmente inserito nel programma “Italia dei Giochi”,

promosso da Milano Cortina 2026 in collaborazione con CONI e CIP. Un’iniziativa che celebra la presenza

delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026, sostenendo eventi sportivi che promuovono i valori

dell’Olimpismo e del Paralimpismo. Siamo orgogliosi di contribuire a questa rete nazionale con la terza

tappa del Giro d’Italia di Handbike – conclude la prima cittadina – e ringrazio il nostro sponsor, Banca

Mediolanum, che ha contribuito a organizzare una gara dal grande significato sportivo e umano».

Il Giro Handbike nasce da un’idea di Andrea Leoni (ideatore anche del “Diamond of Fame – Premio al miglior

atleta paralimpico”), con l’intento di creare, per questo tipo di disciplina, un circuito di gare che possano

distinguersi a livello nazionale per organizzazione e qualità. La prima edizione si è svolta nel 2010: grazie

all’associazione sportiva SEO, le edizioni si sono susseguite fino ad oggi per promuovere lo sviluppo e la

diffusione del ciclismo e migliorare la qualità della vita dei cittadini con diverse abilità, incentivandone

l’integrazione nel tessuto sociale.

«Abbiamo una grande occasione – aggiunge Alberto Cervi, assessore allo sport – di far conoscere alla nostra

cittadinanza una disciplina sportiva, l’handbike, di grande esempio per tutti, simbolo di resilienza e

competizione. Ogni atleta porta con sé, su queste bici velocissime ad alta tecnologia, spinte dalle braccia,

una storia di vita degna di essere conosciuta, dimostrando che lo sport può abbattere tutte le barriere e

che la determinazione aiuta ad andare avanti anche quando sarebbe più facile mollare tutto». E aggiunge:

«Questi atleti sono non solo dei super atleti, ma soprattutto sono Persone in grado di insegnare a chiunque

che una difficoltà può essere gestita e trasformata in una nuova opportunità».

Il Giro Handbike 2025 è partito il 30 marzo dal lungomare di Reggio Calabria, ha attraversato il Veneto con

la 2ª tappa a Noventa di Piave domenica 11 maggio e domenica 1 giugno arriverà a Basiglio. Seguiranno

altre tappe a Seregno, Monfalcone, Pioltello e infine a Bari il 12 ottobre.

«La tappa di Basiglio – dice Fabio Pennella, presidente Solutions & Events Organization (SEO) – è la prima di

tre in Lombardia per l’edizione 2025 del Giro Handbike. Siamo molto grati all’amministrazione comunale

per aver voluto ospitare la manifestazione leader di settore non solo in Italia, ma anche in Europa; lo

testimoniano anche le sempre più numerose presenze internazionali alle tappe del Giro Handbike. Sono

certo che anche la terza tappa del Giro Handbike a Basiglio regalerà forti emozioni ai partecipanti e a quanti

assisteranno alla gara».

Nella foto la sindaca Lidia Reale alla conferenza stampa HandBike

Redazione