Lugano LongLake Festival torna dal 10 al 27 luglio 2025 

(mi-lorenteggio.com) Lugano, 28 maggio 2025 – Ad aprire la 15ª edizione di Lugano LongLake Festival sarà Estival Jazz (10 – 12 luglio) l’appuntamento musicale di respiro internazionale che porta a Lugano grandi nomi della scena jazz e contemporanea. Con questa edizione si torna alla classica formula delle tre serate. Ponendosi come un ponte tra passato e futuro, Estival Jazz rende omaggio alle sue 45 edizioni accogliendo alcuni graditissimi ritorni, e al contempo dando spazio a nuove voci e contaminazioni. Sul palco artiste e artisti vincitori di 20 Grammy e che contano oltre 70 nomination complessive.

Ad esibirsi in Piazza della Riforma, giovedì 10 luglio, saranno l’artista Swiss Made e di origine congolese Alina Amuri, seguita dal leggendario Al Di Meola – considerato uno dei più importanti chitarristi dell’epoca moderna – sul palco insieme all’Orchestra della Svizzera italiana. In conclusione di serata ci saranno i PATAX, travolgente gruppo di fusion latina proveniente dalla Spagna.

Venerdì 11 luglio, si aprirà con Yellowjackets, icone della jazz fusion, una delle band più longeve e influenti del jazz mondiale. Con loro Kurt Elling, crooner dalla voce inconfondibile, uno dei grandi vocalist contemporanei. Il programma sarà dedicato al repertorio dei Weather Report. Seguiranno i Take 6, incontrastati virtuosi vocali dalla lunga e formidabile carriera. Chiuderà la serata Candy Dulfer feat. Shelby, sassofonista olandese e regina del funk che proporrà un set dedicato a Prince, suo mentore in passato.

Sabato 12 luglio, a dare avvio alla serata, Gonzago Rubalcaba e la formazione Trio d’Été.

Il pianista cubano è considerato uno dei migliori pianisti viventi della scena mondiale.

Sul palco pi ci sarà Jack Savoretti, cantautore italo-britannico dall’anima soul e folk, che ha vissuto a Carona. Savoretti vanta grandi collaborazioni, fra cui Bob Dylan. A chiudere la 45ª edizione sarà Youssou N’Dour & Le Super Étoile De Dakar, leggenda della world music, artista globale e simbolo di pace, cultura e musica.

Anche quest’anno l’accesso ai concerti di Estival Jazz sarà libero e gratuito per i posti in piedi. Per garantire la qualità dell’evento e contribuire alla sua continuità, è stata introdotta una novità: il pubblico potrà acquistare, per i concerti di Piazza della Riforma, un posto a sedere nell’area riservata di fronte al palco, valido per assistere ai tre concerti in programma nella giornata scelta (prevendite su biglietteria.ch).

Estival Jazz si arricchisce in questa edizione di un secondo palco situato in Piazza Manzoni.

Qui si esibiranno due artisti a serata, durante le pause dedicate al cambio palco in Piazza della Riforma, offrendo così al pubblico un flusso continuo di musica live. A Punta Foce, verranno inoltre presentati dei concerti nel tardo pomeriggio. La line up per i concerti di questi due palchi presenta diversi artiste e artisti del territorio svizzero (Swiss Made) come Christian Zatta’s Nova, Jamila, Julian Brown, Jupiter Clouds, Lady Bazaar, Naomi Lareine e Pilar Vega. A questi si aggiungeranno daoud e altri nomi in via di conferma.

Dopo Estival la programmazione musicale di LongLake Festival prosegue con altri appuntamenti targati Swiss Made, che si terranno sui palchi di Piazza Manzoni, Punta Foce o Rivetta Tell, ad ingresso gratuito: Flavio & his Gates Orchestra e Kashmere e ConSabor (13 luglio); The Two Romans (14 luglio); ZonaSun e The Groovy Chapters (15 luglio); MATILDE (17 luglio). Domenica 13 luglio si terrà inoltre un concerto dedicato alla Latin Music insieme a ConSabor.

Nella suggestiva ambientazione naturale del Parco Ciani (Boschetto), avranno luogo altre tre grandi serate: martedì 15 luglio un momento interamente dedicato alla musica raggae con la formazione statunitense roots raggae Morgan Heritage. A seguire Anthony B, artista dalla lunga carriera che unisce spiritualità, impegno sociale e potenza lirica.

Il giorno successivo, mercoledì 16 luglio, ci si potrà immergere nelle atmosfere soul con le performance musicali di Thee Sacred Souls, band proveniente da San Diego, con milioni di ascoltatori mensili, e di Ledisi, la straordinaria voce di New Orleans che ha conquistato il panorama musicale internazionale con il suo mix di jazz, soul e R&B.

Il 17 luglio un appuntamento dedicato alla scena indie alternativa italiana tre ospiti che raccontano l’attualità con suoni nuovi e visioni personali: Venerus, centomilacarie e Ginevra. Nel percorso artistico di questi autori spiccano collaborazioni con Gemitaiz, Salmo e Meg (99 Posse). I biglietti per questi tre appuntamenti sono acquistabili su biglietteria.ch.