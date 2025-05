METEO E CLIMA: OLTRE 200 MILIONI DI DATI RACCOLTI OGNI ANNO DA ARPA LOMBARDIA GRAZIE A 2.000 SENSORI E 300 STAZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2025 – Oltre 200 milioni di dati l’anno, circa 2000 sensori attivi, più di 300 stazioni automatiche e un team composto da una ventina di esperti: sono questi i numeri del Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia (con sede a Milano, al numero 26 di via Taramelli), snodo fondamentale per l’analisi in tempo reale di dati su temperatura, pioggia, vento, portate e livelli dei corpi idrici nella regione.

La struttura, della Direzione Tecnica Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale guidata da Orietta Cazzuli, è dotata di una rete tecnologica avanzata che consente la raccolta e l’analisi in tempo reale di dati su temperatura, pioggia, vento e livelli idrici. Tutti i dati, inclusi quelli storici, sono liberamente accessibili tramite i portali dell’Agenzia.

Recenti investimenti strategici hanno potenziato la rete tecnologica del Centro, in particolare con una nuova rete radar che consente previsioni meteo a brevissimo termine, cruciali per il sistema di allerta della Protezione Civile. Le previsioni fornite supportano anche grandi eventi, come accadrà per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina.

“Il lavoro del Centro non si limita alla meteorologia – spiega Matteo Zanetti, Meteorologo e climatologo di Arpa Lombardia – l’attività si estende anche al settore idrologico, con il monitoraggio continuo delle risorse idriche, e allo studio climatico di lungo periodo, a supporto delle strategie di adattamento ai cambiamenti ambientali.

Arpa Lombardia, anche attraverso il suo Centro Idrometeo e Clima, si conferma un presidio scientifico essenziale per la sicurezza e la pianificazione sostenibile del territorio lombardo.

Redazione