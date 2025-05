Milano. Dibattito pubblico tra under 35 di Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia e Azione”

Idee a confronto

(mi-lorenteggio.com) Milano – 28 Maggio 2025 – “Saranno quattro under 35 a confrontarsi sulle idee, questa sera presso gli spazi del Municipio 3 di Milano, moderati da Aurora Mavaracchio.

Mattia Ferrarese (Fratelli d’Italia), Guglielmo Pensabene (PD), Carolina Rainoldi (Forza Italia) ed Enrico Stroppa (Azione), si affronteranno su questioni attualissime, in vista delle prossime amministrative del 2027: Casa, Verde, Sicurezza, Mobilità e Milano del futuro saranno i principali temi che vedranno un primo parallelismo tra giovani militanti politici milanesi.

Un’occasione unica e dedicata ad addetti ai lavori ed interessati, per comprendere quali siano davvero le differenze e gli spunti da cui ripartire per governare la Milano del domani, proprio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che coinvolgeranno il capoluogo lombardo e delle grandi questioni, spesso oggetto di polemica ed interesse pubblico.

La platea, con appuntamento previsto per le ore 21:00, in via Sansovino 9, sarà composta da un centinaio di cittadini e giornalisti, per entrare nel merito di problemi e proposte, con quattro differenti visioni sul futuro della nostra città, ancora una volta attraverso la sola forza delle idee e della lungimiranza, che ognuno saprà mettere in campo.”

