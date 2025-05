ORCHESTRA SINFONICA MILANO, ASSESSORE REGIONALE CARUSO A PRESENTAZIONE NUOVA STAGIONE: CULTURA CONCERTISTICA ECCELLENZA LOMBARDIA

PROGRAMMAZIONE DAL 14 SETTEMBRE 2025 AL 23 MAGGIO 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2025. L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha partecipato alla presentazione della stagione 2025-2026 dell’Orchestra Sinfonica all’Auditorium di Milano. Il programma, esposto dal direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian, prevede un concerto inaugurale il 14 settembre al Teatro alla Scala di Milano e si concluderà il 23 maggio 2026 con una esibizione del pianista e compositore austriaco Kiron Atom Tellian. In totale, sono 26 gli appuntamenti sinfonici, 9 quelli da camera e 2 i corali.

CARUSO: MUSICA MOTORE DI SVILUPPO – “La presentazione della nuova stagione dell’Orchestra Sinfonica di Milano – ha affermato l’assessore regionale Caruso – non è soltanto un momento culturale, ma un segnale forte di quanto la musica sappia essere motore di comunità, educazione e sviluppo. La Sinfonica di Milano rappresenta da oltre trent’anni un’eccellenza culturale riconosciuta non solo in Lombardia, ma anche a livello nazionale e internazionale. La Regione continua a credere profondamente in questa istituzione, non solo sostenendola, ma accompagnandone con convinzione la crescita”.

OLIMPIADI MILANO CORTINA – “La nuova stagione – ha concluso Caruso – si distingue per un cartellone ricco e ispirato, capace di tenere insieme la grande tradizione sinfonica e le espressioni più attuali del nostro tempo. Il concerto ‘Gioco di squadra’ di Campogrande, legato alle Olimpiadi di Milano Cortina, ne è un esempio emblematico: un’opera che unisce cultura e sport, talento individuale e spirito collettivo. Per questo, come Regione Lombardia, continueremo ad essere al fianco di questa realtà straordinaria, con responsabilità e visione”.

