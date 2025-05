PIANO STRAORDINARIO CASA. I DUE AVVISI DEL COMUNE DI MILANO RICEVONO 24 MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2025 – Sono 24 le manifestazioni di interesse giunte all’Amministrazione per l’attuazione del Piano straordinario per la Casa accessibile a Milano. Le buste sono state presentate entro le 12 di oggi, mercoledì 28 maggio, termine di scadenza dei primi due avvisi esplorativi pubblicati dal Comune di Milano.

Per quanto riguarda i compendi di proprietà comunale compresi nel primo avviso esplorativo, pubblicato il 16 dicembre scorso, sono pervenute: sette manifestazioni di interesse per l’area di via Sant’Elia 33 (ex Palasharp), cinque per Porto di Mare, quattro per via Demostene, tre per via San Romanello.

Per quanto riguarda i compendi proposti nel secondo avviso, aperto il 27 febbraio, sono giunte: due manifestazioni d’interesse per l’area di via Bovisasca, altrettante per Pompeo Leoni e una per via Pitagora. L’area di via Medici del Vascello non ha ricevuto proposte.

Le aree sulle quali sono state presentate offerte hanno una dimensione complessiva di 193mila metri quadri.

