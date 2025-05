PREMIO ROSA CAMUNA A PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTI FONTANA E ROMANI INTERVENGONO ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA

PRESENTI ANCHE ASSESSORI SERTORI, TERZI, BERTOLASO E CARUSO E SOTTOSEGRETARI PIAZZA E CATTANEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2025. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, intervengono, domani, giovedì 29 maggio, Festa della Lombardia, alla cerimonia di consegna del Premio Rosa Camuna, il più alto riconoscimento assegnato a personalità ed associazioni che rappresentano il saper fare, la generosità e l’ingegno lombardo.

Dopo la selezione da parte del Consiglio regionale delle 172 candidature pervenute a Palazzo Pirelli e dopo le indicazioni del presidente della Giunta, domani, in sala Biagi, saranno consegnati 5 Premi e 10 Menzioni del Consiglio, cui si aggiungono i Premi indicati dal presidente Attilio Fontana.

All’evento partecipano gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), Guido Bertolaso (Welfare), Francesca Caruso (Cultura). Inoltre, sono presenti anche i sottosegretari alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza (Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale) e Raffaele Cattaneo (Relazioni Internazionali ed Europee).

Questi i premi che saranno consegnati.

Premi Rosa Camuna indicati dal Consiglio regionale

1. BERNARDO CAPROTTI – alla memoria

2. ASSOCIAZIONE CITY ANGELS

3. SIMONE BARLAAM (Campione paralimpico)

4. ROSSANO CARRISI (Federazione Volontari del Soccorso)

5. GIORGIA COLOMBO (Giornalista)

Premi Speciali del Presidente:

1. DON CHINO PEZZOLI E DON VIRGINIO COLMEGNA

2. ADELE SGARELLA e FRANCESCA ROVERA (rispettivamente Breast Unit Policlinico San Matteo Pavia e Breast Unit Asst Varese)

Premi Rosa Camuna tematici del Presidente:

1. MARZIO TREMAGLIA alla memoria – Premio per la Cultura

2. CARLO LUCCHINA – alla memoria – Premio per la Sanità

3. MARIA DE FILIPPI – Premio Comunicazione e Giovani

4. TEO TEOCOLI – Premio per lo Spettacolo e la Carriera

5. MASSIMO BOLDI – Premio per lo Spettacolo e la Carriera

6. X FACTOR – Premio per la Musica e la TV

7. ROBERTO BONINSEGNA – Premio alla carriera sportiva

8. UNIVER LECCO – Premio lo Sviluppo e l’Innovazione

9. ANDREA MANDELLI (presidente Ordine Farmacisti) – Premio per il Welfare

10. ANNAROSA RACCA (presidente Federfarma Lombardia) – Premio per il Welfare

11. AVIS LOMBARDIA – presidente OSCAR BIANCHI – Premio Associazionismo e Solidarietà

12. MARIA COLOMBO (docente universitario) – Premio per la Formazione e l’Istruzione

13. GIOVANNI MANZONI (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili Bergamo) – Associazionismo e Solidarietà

Menzioni indicate dal Consiglio regionale

1. LUCIANO GRELLA – alla memoria

2. ELEONORA BURATTO

3. ANTONETTA CARRABS

4. ASSOCIAZIONE CORO IDICA APS

5. GRUPPO L’IMPRONTA

6. ANTONIO GUIDA

7. ORDINE DI MALTA – delegazione della Lombardia

8. PATRIZIA SPADIN

9. LUCIANO VACCA – presidente del Comitato inquilini via Bellinzaghi – Milano

10. GIUSEPPE DE BELLIS

Inoltre, in una fase successiva alla giornata del 29 maggio, per l’impossibilità dei premiati a essere presenti, saranno conferiti anche i seguenti Premi Rosa Camuna 2025:

FEDERICA BRIGNONE – Premio per i successi sportivi

CESC FÀBREGAS – Premio per i successi sportivi e il marketing territoriale

RON Rosalino Cellamare – Premio per la musica e la poesia.

– ore 17, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N4, piano 1, sala Biagi.

