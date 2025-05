Rassegna Concorso: sul palco studenti e studentesse di Veneto, Piemonte e Lombardia al Franco Agostino Teatro Festival

Questa mattina il Teatro San Domenico di Crema ha aperto le porte della due giorni dedicata agli spettacoli dei giovani artisti provenienti da Brendola, Novara, Lodi, Cadorago e Sulbiate. Finalisti ex aequo i giovani attori de “l’Armata senza Copione” dell’IC Montessori di Sulbiate

(mi-lorenteggio.com) Crema, 28 maggio 2025 – Avvicinare i più giovani al teatro e alla recitazione, valorizzare la creatività, promuovere l’inclusione e offrire occasioni d’incontro e di confronto a gruppi e compagnie teatrali, scolastiche e non, di giovani artisti: è questo l’obiettivo del Franco Agostino Teatro Festival (FATF) che, fin dalla sua nascita, nel 1999, porta avanti la Rassegna Concorso.

Due giornate di autentico teatro – 28 e 29 maggio, nella cornice del Teatro San Domenico di Crema – e un’occasione per ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori e superiori di tutta Italia, impegnati in qualsiasi ambito teatrale (teatro, danza, musica, mimo, giocoleria e altro), di reinterpretare i grandi classici della letteratura o del musical, o di portare in scena spettacoli inediti, scritti di loro pugno, sui temi di attualità.

La ventisettesima edizione di Rassegna Concorso ha premiato tutti i gruppi: finalisti ex aequo i giovani attori de “l’Armata senza Copione” dell’IC Montessori di Sulbiate, con lo spettacolo dal titolo “Come quelli di Boccaccio” e la motivazione “il gioco teatrale di improvvisazione ha coinvolto il gruppo, molto affiatato, in brevi scene fresche e spontanee che hanno divertito gli attori stessi ed il pubblico”, insieme alla bottega teatrale “Pappamondo” di Brendola; primo premio della giuria degli esperti all’IC Cadorago di Cadorago, mentre quello della giura dei ragazzi all’ass. cult. “Dimidimitri” di Novara; infine menzione speciale per l’originalità del lavoro di gruppo all’ass. cult. “Il Ramo” di Lodi.

Nella mattina di mercoledì 28 maggio a calcare per primi il palcoscenico gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori) e i gruppi teatrali provenienti da Brendola (VI), Novara, Lodi, Cadorago (CO) e Sulbiate (MB). Il sipario si è aperto con “Teatro che Passione” de l’associazione culturale “Il Ramo” (Lodi) con uno spettacolo nello spettacolo a partire da “Sogno di una notte di mezza estate”; seguito da “Come quelli di Boccaccio” de “l’Armata senza Copione” (IC Montessori di Sulbiate), caratterizzato dall’improvvisazione teatrale e i cambi di scena; e ancora gli spettacoli “Hotel Transylmitri” dell’ass. cult. “Dimidimitri” (Novara), un mix esplosivo di allegria e acrobazie per riflettere sulla diversità e l’originalità che ognuno ha dentro di sé; “Ulisse tra i banchi di scuola” (IC Cadorago di Cadorago) basato sulla storia di Luca, uno studente che in classe fantastica e si immedesima nel personaggio di Ulisse; infine “Figaro” della bottega teatrale “Pappamondo” (Brendola) con il racconto della commedia fantesca attorno alla storia d’amore tra il conte d’Almaviva e la bella Rosina.

Ogni gruppo si è esibito, portando in scena un estratto dello spettacolo, alla presenza di studenti, insegnanti, operatori e di un pubblico di giovanissimi. Due diverse giurie hanno valutato le pièce teatrali e assegnato i premi: la giuria degli esperti (formata da attori, docenti, giornalisti, artisti, esperti del settore, membri delle istituzioni) e la giuria dei ragazzi (composta da circa 300 studenti delle scuole medie e superiori del territorio).

“Le sensazioni e le passioni che i nostri ragazzi sono in grado di regalarci sono uniche e nuove ogni anno” commenta Gloria Angelotti – Presidente del Franco Agostino Teatro Festival. “Edizione dopo edizione i ragazzi, insieme ai loro operatori, riescono a mostrarci il loro mondo in modi sempre nuovi e carichi di significati, sui quali sarebbe importante fermarsi a riflettere. Anche quest’anno il ringraziamento va a loro, alla loro creatività e alla loro giovinezza, oltre che alla Fondazione San Domenico che ci accoglie.”

Giovedì 29 maggio è il turno di ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado (medie superiori) provenienti da Bitritto (BA), Casalmaggiore (CR), Lucca, Novara, Paderno Dugnano (MI), Volpago del Montello (TV).

