Rho. IL TEMPO DELLA LEGALITA’ – Torneo di volley in memoria delle vittime innocenti di mafia

Il Comune dona alle scuole superiori alcune targhe alla presenza dei parenti delle vittime

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 maggio 2025 – Un torneo che si rispetti ha una classifica. Anche il torneo di volley tra le scuole secondarie di secondo grado “Combattiamo la mafia” ce l’ha, ma a studenti e studentesse coinvolti è stato spiegato dall’assessore alla Legalità Nicola Violante e dalla presidente della Commissione consigliare legalità e antimafia Clelia La Palomenta come per una volta non dovesse contare chi fosse arrivato primo, ma contasse il significato di questo ritrovarsi insieme a giocare, facendo memoria.

Sul campo della scuola di via Salvatore Di Giacomo, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Igor Alessandro Baldan e della Consulta dello Sport rappresentata da Giovanni Sada, si sono sfidate squadre che hanno primeggiato in tornei interni alle sei scuole superiori del territorio. La classifica finale è la seguente: primo il liceo Majorana, secondo il liceo aresino Falcone e Borsellino, terzo l’istituto Cannizzaro. Quindi IT Mattei, liceo Rebora e Istituto Puecher-Olivetti. Un grazie particolare ai docenti di educazione fisica, che hanno preparato i ragazzi e le ragazze a questa particolare giornata svoltasi il 26 maggio al termine della nuova tranche del Tempo della legalità, organizzata in prossimità della Giornata nazionale della legalità del 23 maggio.

All’Istituto Professionale Puecher-Olivetti è stata consegnata una targa in memoria di MARCELLA DI LEVRANO, assassinata a soli 26 anni dalla Sacra Corona Unita il 5 aprile 1990: aveva raccontato alla Polizia di Stato quanto sapeva su quell’organizzazione criminale, all’epoca poco conosciuta. La mamma, Marisa Fiorani, ha consegnato agli studenti una sua lettera in risposta ai tanti messaggi che loro le hanno fatto arrivare. Un momento davvero commovente, segno che la storia di Marcella ha toccato i cuori.

All’Istituto Tecnico Enrico Mattei la targa in memoria di DOMENICO GABRIELE – DODO’, vittima innocente della ‘ndrangheta in un agguato avvenuto la sera del 25 giugno 2009 a Crotone. Domenico venne ucciso mentre giocava a pallone. Aveva solo undici anni. I genitori Giovanni e Francesca si sono rivolti ai ragazzi ricordando che il proprio figlio stava semplicemente giocando allo sport che preferiva e “forze mafiose che non badano a niente e nessuno” lo hanno colpito senza pietà. La storia di Dodò ha colpito gli studenti, perché quel bimbo non aveva alcuna colpa ed è rimasto vittima di una violenza inaudita.

Al Liceo Clemente Rebora la targa in memoria di GIUSEPPE TALLARITA è stata consegnata dalla nipote Rosy Tallarita, mentre era presente anche la dirigente scolastica Sara Olivari. Giuseppe venne trovato morto il 28 settembre 1990 di fronte alla sua tenuta, lo uccisero due killer agli ordini di un boss della Stidda, il mandante era un pastore che si era visto rifiutare il transito abusivo del gregge. “La mafia – ha sottolineato Rosy – colpisce nella quotidianità, mentre stai lavorando o giocando. Porta avanti i suoi piani senza ritegno”.

A consegnare la targa al Liceo Falcone e Borsellino di Arese proprio in memoria dei magistrati GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO è stata Marika Trivigno del presidio di Libera contro le mafie di Arese. Una nuova occasione per fare memoria dei due magistrati uniti nella lotta alla mafia, che seppero combattere con coraggio: furono vittima di attentati messi in atto a Capaci il 23 maggio 1992 e a Palermo il 19 luglio 1992 insieme con gli agenti delle rispettive scorte.

All’Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro la targa in memoria di PIETRO SANUA, ucciso il 4 febbraio del 1995 mentre si apprestava ad allestire la sua bancarella al mercato di Corsico, era un fruttivendolo, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Venditori Ambulanti. A consegnarla l’assessore alla Legalità Nicola Violante.

Al Liceo Ettore Majorana la targa in memoria di PIETRO CARPITA, colpito a morte dalla camorra mentre, terminato il turno di portinaio a Bresso, si è trovato nel mezzo di un agguato il 15 settembre 1990. Obiettivo dello scontro tra clan era un boss della ‘ndrangheta. A consegnarla Clelia La Palomenta che, agli studenti, ha consegnato anche una lettera di Emanuela Carpita, figlia di Pietro.

Questo il messaggio, di fatto valido per tutte le vittime ricordate: “Mio padre si trovò inconsapevolmente coinvolto in uno scontro a fuoco tra bande rivali appartenenti alla criminalità organizzata. La prepotenza mafiosa si è presentata, senza essere invitata, anche in un territorio come la Lombardia; ha preteso il controllo di questo territorio per poter nidificare e cospargere il proprio veleno. Senza guardare in faccia a nessuno ha falciato via chi incontrava sul proprio cammino. Nessun rispetto, nessuna indignazione delle vite rubate. Di mio padre mi rimane uno sbiadito ricordo, ma quei piccoli frammenti sono dentro di me …fanno parte di me…fili indissolubili della mia esistenza. Oggi siamo chiamati ancora una volta a portare avanti la Memoria di queste vittime, uso il plurale perché sono tante le vite che i mafiosi hanno strappato e calpestato, non solo quella di mio padre. La memoria è un bene comune, un bene prezioso da custodire ma soprattutto da coltivare giorno dopo giorno. Quindi mi auguro con tutto il cuore che voi possiate averne cura e portare con voi anche la storia del mio amato papà”.

Nella foto tutte le squadre riunite con i parenti delle vittime di mafia

