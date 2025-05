RHO – INCONTRO CON MARISA FIORANI

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 maggio 2025 – Il 23 maggio, giornata nazionale della legalità in memoria della strage di Capaci e di tutte le vittime di mafia, si è concluso a Rho con un incontro molto emozionante e ricco di contenuti che richiamano ai valori di giustizia, libertà, democrazia. Alla biblioteca di Lucernate, nell’ambito del progetto “Biblioteca Vivente” la comunità ha incontrato Marisa Fiorani, madre di Marcella Di Levrano, uccisa e massacrata dalla mafia pugliese della Sacra Corona Unita. Marisa ha raccontato una vicenda che ha coinvolto tutta la sua famiglia e soprattutto la giovane Marcella, che troppo tardi ha deciso collaborare con la giustizia per amore della figlia Sara, ma con tanta determinazione e forza, pur di uscire da quel mondo criminale che non sentiva suo. Purtroppo non ci si salva da quel mondo: Marcella scompare l’8 marzo 1990 e il suo corpo martoriato viene ritrovato il 5 aprile dello stesso anno. Ascoltare la voce della madre di Marcella è stato molto importante, una donna che sta dedicando la sua vita spezzata all’impegno di mantenere la Memoria e soprattutto di parlare ai giovani affinché non cadano nelle trappole insidiose della criminalità organizzata. Durante la serata, Marisa è stata affiancata dalla prof.ssa Valentina Barca che l’ha invitata più volte nella scuola dove lei insegna, l’istituto professionale Puecher Olivetti che da anni collabora nei percorsi di legalità col Comune di Rho. L’evento presentato dalla Prof.ssa Clelia La Palomenta, presidente della commissione antimafia e legalità di Rho, rientra nel ciclo di incontri che ha per protagonisti i familiari delle vittime di mafia, fortemente voluto dalla Biblioteca Rhodense, in collaborazione con l’Associazione Libera Arese e dintorni Presidio Giorgio Ambrosoli, l’Associazione Peppino Impastato Adriana Castelli di Milano, e il patrocinio di Avviso Pubblico e il Comune di Rho. L’iniziativa fa inoltre parte del progetto You Book – Giovani in Biblioteca, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ultimo appuntamento, a cui invitiamo la cittadinanza prima dell’estate, sarà venerdì 6 giugno alle 20:30 con Francesca Bommarito, sorella dell’appuntato Giuseppe Bommarito, ucciso da Cosa Nostra il 13 giugno 1983 a Palermo.

Emilio Cazzaniga