SVILUPPO ECONOMICO. PRESENTATO A PALAZZO MARINO IL PALINSESTO DELLA ‘MILANO BEAUTY WEEK’ 

Si svolgerà dal 17 al 21 settembre con il patrocinio del Comune di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2025 – Presentato questa mattina, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, il palinsesto della Milano Beauty Week 2025, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che si terrà a Milano, per il quarto anno consecutivo, dal 17 al 21 settembre, con un calendario ricco di appuntamenti gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza e prenotabili esclusivamente tramite l’app ufficiale di Milano Beauty Week disponibile su App Store e Play Store.

Il palinsesto, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito della manifestazione



Milano Beauty Week è un appuntamento ormai imprescindibile: una settimana dedicata al benessere e alla bellezza in tutte le forme, che valorizza un settore strategico per l’innovazione, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile. È una narrazione collettiva fatta di persone, storie e progetti, come il restauro del Pozzo del Broletto o Opera in Fiore, iniziativa che coinvolge persone detenute del carcere di Opera nella realizzazione di allestimenti floreali per la città offrendo opportunità concrete di riscatto e reinserimento.

Fin dalla sua prima edizione Milano Beauty Week è stata accolta e riconosciuta da Comune di Milano, Regione Lombardia, e Assolombarda che hanno dato il patrocinio al progetto.



Il programma quest’anno si arricchisce ulteriormente portando nuove esperienze rispetto agli anni precedenti. Il cuore della manifestazione si troverà tra Palazzo Giureconsulti con i beauty corner e un nutrito palinsesto di eventi e progetti, Palazzo Castiglioni con le iniziative charity “Beauty Gives Back” e “Love is in the Hair”, e per la prima volta Palazzo Bovara con spazi dedicati a talk e masterclass, oltre e alla mostra “Iris, alla radice della Bellezza” di Accademia del Profumo, in collaborazione con la Società Italiana dell’Iris e le case essenziere aderenti.

La narrazione della bellezza e del benessere si diffonderà anche in altre aree della città con i Beauty Cube, i Beauty Tram, la Beauty Saturday Night e attraverso tour e passeggiate olfattivi.



Da segnalare la proiezione del cortometraggio inedito “Via Bellezza 11”, ideato da OffiCine-IED in collaborazione con Cosmetica Italia, mentre la serata conclusiva della manifestazione sarà celebrata sul prestigioso palcoscenico del Teatro alla Scala: qui, per la prima volta, saranno svelati i vincitori del Premio Accademia del Profumo 2025 e, al termine della premiazione, gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala omaggeranno il pubblico partecipante con lo spettacolo “Gesti di Bellezza”.

Diversi comuni italiani, tra cui Crema, Lodi, Firenze e Venezia, aderiranno alla manifestazione con degli ‘spin-off’ della Milano Beauty Week ricchi di eventi paralleli e iniziative diffuse che valorizzeranno il proprio legame con il mondo della cosmetica e con il capoluogo lombardo.

Redazione