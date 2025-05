Venerdì 30 maggio c’è il concerto di Radio Italia in piazza Duomo, le modifiche ai mezzi pubblici

Venerdì 30 maggio c’è il concerto di Radio Italia in piazza Duomo. In questa pagina trovate i cambiamenti del servizio delle linee ATM.

Metro e parcheggi chiudono più tardi

Trovate gli orari degli ultimi treni e altre informazioni in questa guida.

Duomo chiude a mezzogiorno. Cordusio dopo le 19. Usate le stazioni vicine

Dalle 12 i treni di M1 e M3 saltano Duomo. Dalle 19 i treni M1 saltano anche Cordusio. Le stazioni chiudono su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto. Riaprono sabato mattina.

Per raggiungere piazza Duomo scendete nelle stazioni vicine di Cordusio (fino alle 19), Cairoli, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Per cambiare linea usate Centrale, Loreto o Cadorna.

L’ATM Point di Duomo chiude tutto il giorno. In alternativa considerate gli sportelli di Cadorna e Centrale. Sono aperti dalle 7:45 alle 20.

Dopo le 12 deviano i tram 3, 14 e 15

Tram 3. Fa normale servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio. Da qui devia e segue il percorso del tram 14 fino a Lorenteggio.

Tram 14. Fa servizio come al solito tra Cimitero Maggiore e Cairoli (via Cusani) e tra Lorenteggio e Porta Genova. Non passa tra via Cantù e Coni Zugna/Colombo. La linea è anche deviata dai lavori di riqualificazione in piazza Cordusio.

Tram 15. Fa normale servizio tra Rozzano e Missori. Da qui continua in via Albricci, via Larga, termina in piazza Fontana e torna indietro sullo stesso percorso.

Tram 2, 12, 16, 19, NM1. Queste linee sono deviate dai lavori in piazza Cordusio. Percorsi a questa pagina