1700 anni dal Concilio di Nicea: le Chiese Cristiane di Milano promuovono per lunedì 2 giugno una celebrazione ecumenica

ALLE 18.30 UNA PROCESSIONE DALLA CHIESA DI SAN SEPOLCRO ALLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO, DOVE SI TERRÀ UN MOMENTO DI PREGHIERA CON L’INTERVENTO ANCHE DELL’ARCIVESCOVO DELPINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2025 – Lunedì 2 giugno, dalle ore 18.30, in occasione del 1700° anniversario del Concilio di Nicea e in prossimità della solennità di Pentecoste, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano promuove una preghiera ecumenica che coinvolgerà le diverse confessioni cristiane presenti in città.

Il Concilio di Nicea, tenutosi nel 325, è stato il primo concilio ecumenico cristiano. Venne convocato e presieduto dall’imperatore romano Costantino I e rappresenta un momento fondativo per la storia del cristianesimo. In quell’occasione fu definito il Credo come espressione unitaria della fede, che ancora oggi unisce i cristiani delle diverse confessioni.

Lunedì il ritrovo è fissato davanti alla Chiesa di San Sepolcro (piazza S. Sepolcro). Da qui partirà una processione alla quale prenderanno parte l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e alcuni vescovi delle Chiese ortodosse. Ad aprire il cammino saranno la croce del Sinodo diocesano “Chiesa dalle genti” e alcune icone ortodosse.

La processione prevede due momenti di preghiera: uno iniziale nella stessa Chiesa di San Sepolcro e una sosta intermedia lungo il percorso. L’arrivo è previsto alla Basilica di Sant’Ambrogio alle ore 19.15, dove si uniranno alla celebrazione ecumenica alcuni esponenti delle Chiese protestanti.

Dopo i saluti dell’abate della Basilica, mons. Carlo Faccendini, la celebrazione, che sarà animata dalle corali delle diverse confessioni cristiane, avrà come momento culminante la recita del Credo di Nicea. Interverranno l’Arcivescovo Delpini, il metropolita Polykarpos, Arcivescovo Ortodosso d’Italia ed Esarca dell’Europa Meridionale, e il pastore valdese Andreas Koehn.

Attualmente, nella Diocesi di Milano, sono 58 le parrocchie delle varie giurisdizioni ortodosse e bizantine e 21 le sale di preghiera anglicane e protestanti, frequentate da fedeli di diverse nazionalità. Circa la metà di tutte queste comunità ortodosse e bizantine vive le proprie celebrazioni in chiese concesse in uso dalla Diocesi di Milano, in segno concreto di ospitalità ecumenica. Dal 1998 le diverse confessioni hanno dato vita al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, presieduto attualmente dall’arciprete ortodosso romeno Traian Valdman.