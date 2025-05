Al via il nuovo servizio di manutenzione del verde pubblico a Lissone

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 29 maggio 2025 – Dal 1° maggio ha preso ufficialmente il via sul territorio comunale il nuovo servizio di manutenzione globale e programmata del verde pubblico, affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Itinera e Malegori servizi, vincitore dell’appalto triennale.

L’Amministrazione comunale ha scelto di adottare un approccio innovativo nella gestione del verde cittadino, basato su una pianificazione manutentiva sistematica e integrata che comprende non solo la cura di prati, arbusti e alberi, ma anche la gestione delle attrezzature ludiche, degli impianti di irrigazione e degli arredi presenti nei parchi pubblici.

“Abbiamo voluto fortemente un cambio di passo per offrire ai nostri cittadini un servizio continuativo, efficiente e attento alla qualità – dichiarano il sindaco Laura Borella e il vicesindaco e assessore al Verde Oscar Bonafè –. Investire nel verde significa investire nel benessere dei cittadini e nella qualità della vita. Il nuovo appalto ci consente di rispondere in modo tempestivo alle esigenze del territorio, promuovendo al contempo sostenibilità ambientale e sicurezza”.

Tra i principali servizi garantiti dal nuovo appalto ci sono la manutenzione ordinaria di prati e siepi, la potatura e l’abbattimento alberi, il diserbo di marciapiedi e aree urbane, la cura di aiuole e fioriere, la gestione degli impianti di irrigazione, la raccolta foglie, la spollonatura e attività di pronto intervento. Il contratto prevede anche attività complementari come lo smaltimento delle risulte, il monitoraggio delle attrezzature ludiche, il controllo della qualità del servizio e il costante aggiornamento del censimento degli elementi del verde urbano. Sono inoltre previste prestazioni migliorative, tra cui la valutazione della stabilità degli alberi, la pulizia dei canali di gronda degli edifici pubblici e la realizzazione di un sistema virtuoso di riciclo e valorizzazione dei materiali vegetali.

