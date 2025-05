Audizione per “Le Porte di Milano”. Pizzighini (M5S): “Situazione drammatica, è necessario adottare subito tutte le misure per scongiurare i licenziamenti e garantire continuità al centro”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2025 – Oggi, in IV Commissione Attività Produttive, si è svolta la seconda audizione sulla delicata situazione del Centro Commerciale “Porte di Milano” di Cesano Boscone dopo l’incontro di due mesi fa. La struttura potrebbe chiudere definitivamente i battenti dopo 20 anni di attività: a rischio il futuro di oltre 100 dipendenti impiegati nei vari negozi. Presenti all’incontro, tra gli altri, i rappresentanti delle sigle sindacali, i proprietari dell’immobile gli amministratori del Comune di Cesano Boscone e della Città Metropolitana di Milano.

Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà ai dipendenti del Centro Commerciale “Porte di Milano” di Cesano Boscone che rischiano il posto di lavoro e vicinanza all’Amministrazione e ai cittadini che potrebbero vedere abbandonato definitivamente un punto di riferimento del territorio. Siamo preoccupati per la situazione di estrema incertezza nell’individuazione di un nuovo player che possa sostituire nella gestione il supermercato Bennet che nel frattempo ha offerto il trasferimento a tutti i 48 dipendenti, la metà dei quali però è costretta a rifiutare per motivi personali. Drammatica anche la situazione dei circa 60 lavoratori degli altri marchi che rischiano il licenziamento per il mancato rinnovo dei contratti di locazione, in scadenza entro fine luglio. Chiediamo con forza che le parti trovino un accordo ponte per tutelare i livelli occupazionali in tempi rapidi sotto la regìa di Regione Lombardia. In questa fase è indispensabile che vengano adottate tutte le misure concrete a tutela dei dipendenti delle “Porte di Milano” percorrendo ove necessario la strada degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori. E’ importante agire subito anche nell’interesse della clientela e della cittadinanza di Cesano Boscone che abitualmente usufruisce dei servizi del centro commerciale, garantendo la sicurezza della struttura e dell’intero quartiere”, conclude la consigliera Pizzighini.

Redazione