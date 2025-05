Cesano Boscone. Quale futuro per il Centro commerciale? Audizione oggi in Commissione regionale

Si è da poco conclusa l’audizione in Regione Lombardia cui ha partecipato anche la delegazione dell’amministrazione comunale. La proprietà ha dato la sua disponibilità a programmare le manutenzioni con una chiusura solo parziale del Centro. Nuovo tavolo di confronto il prossimo 9 giugno a Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 29 maggio 2025 – Oggi in Commissione attività produttive di Regione Lombardia il sindaco Marco Pozza ha guidato la delegazione dell’amministrazione cesanese per il confronto sugli ultimi aggiornamenti relativi al Centro commerciale “Porte di Milano”. Presenti con lui le assessore Ilaria Ravasi e Maria Pulice, con il vicesindaco Fulvio Paladini e la consigliera comunale Simona Sanfelici.

In audizione, la proprietà ha aperto qualche spiraglio, escludendo la chiusura totale del Centro, dando la sua disponibilità a manutenzioni parziali. Così come, ha sottolineato, i contenziosi tra proprietà e gestori non saranno elemento discriminante.

«Ho chiesto – commenta il sindaco Marco Pozza – di uscire dall’indeterminatezza nella quale ci troviamo oggi. Non hanno molto valore clausole sociali o ammortizzatori senza certezze sul futuro del Centro. Perché altrimenti è alto il rischio che diventi luogo di degrado e di insicurezza. Noi come amministrazione comunale confermiamo che siamo pronti a fare la nostra parte. Anche quella di individuare un accordo territoriale, analizzando insieme tutte le possibili soluzioni occupazionali sul nostro territorio per i dipendenti delle realtà commerciali all’interno del Centro, perché il nostro obiettivo principale è tutelare i posti di lavoro».

La Commissione, presieduta da Silvia Scurati, è stata convocata su invito dei consiglieri regionali Simone Negri e Chiara Valcepina. La Regione ha dato disponibilità a un incontro tecnico con i sindacati fin dalla prossima settimana per verificare insieme come affrontare in modo puntuale il futuro dei lavoratori. Il 9 giugno prossimo, comunque, è confermato un nuovo tavolo di confronto, proposto dal sindaco Marco Pozza alle parti già il 15 maggio scorso.«Le incognite sono ancora tantissime – sottolinea il consigliere regionale Simone Negri – però ci sono trattative in corso e possibili soluzioni. Rassicurante il fatto che la proprietà abbia parlato di chiusura parziale per le manutenzioni necessarie al rilancio del Centro. È importante la proposta del sindaco Marco Pozza di proseguire con un tavolo territoriale che possa accompagnare il rilancio del centro commerciale con soluzioni soddisfacenti per i dipendenti tanto del supermercato quanto degli altri negozi».

Redazione