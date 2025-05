CHAPEAU – 5ª EDIZIONE TORNA LA RASSEGNA TEATRALE DI ROSETUM

Dall’11 al 26 giugno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2025 – Dall’11 al 26 giugno, tutti i mercoledì alle ore 21 e tutti i giovedì alle ore 17, a Rosetum, Centro Culturale Artistico Francescano, di via Pisanello 1 a Milano, torna Chapeau, alla sua quinta edizione, con spettacoli di clownerie, burattini e storie fantastiche.

Chapeau è la rassegna teatrale pensata per le famiglie e per i bambini ma, soprattutto, per gli artisti e le compagnie teatrali, alla loro resilienza e passione per il lavoro più bello del mondo.

Padre Marco Finco, direttore artistico Rosetum: “Chapeau diventa un motivo in più per vivere e incontrare la cultura e la bellezza del teatro, ma non solo. Chapeau nasce in un momento drammatico per la nostra società, il Covid, dove tante professioni hanno avuto bruschi stop con danni economici. Con questa rassegna abbiamo voluto dare una possibilità agli artisti: continuare a lavorare ricavando l’intero cachet. Oggi è ancora così. Dopo lo spettacolo il pubblico paga a ‘Chapeau’ e il ricavato viene consegnato interamente alla compagnia teatrale”.

Programma della rassegna

Mercoledì 11 giugno ore 21.00

Mareka Music Production

Compagnia Teatrale Eccentrici Dadarò

CANTO ALLE DONNE

Con il coro “Lyrika” diretto da Marco Pagani

E la voce narrante di Rossella Rapisarda

Giovedì 12 giugno ore 17.00

Compagnia Manintasca

RISTORANTE BELZEBU’

Spettacolo di burattini

ANGELINO COLABRODO CUOCO DEL DEMONIO

di e con Alessandro Guglielmi

Adatto dai 3 in su

Mercoledì 18 giugno ore 21.00

Quadlibet

STORIE SOTTO LA LUNA

Maria Panetti Voce narrante

Luca Panetti Fisarmonica

Germano Sigolo Chitarra semiacustica

Bruno “Chico” Manzini Basso elettrico

Angelon Ermes Batteria

Giovedì 19 giugno ore 17.00

Produzione Eccentrici Dadarò

A PESCA DI EMOZIONI

Di Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti

Regia Dadde Visconti

Con Umberto Banti, Simone Lombardelli

Età dai 3 anni

Liberamente tratto da “I colori delle emozioni” di Anna LLenas

Mercoledì 25 giugno ore 21.00

Collettivo Clown

CABARET TRA CLOWN E CLOWNERIE. ROBA SERIA…

Giovedì 26 giugno ore 17.00

Produzione Schedía Teatro

SCIOPERO OVVERO QUELLA VOLTA CHE IL LUPO SMISE DI LAVORARE

Di e con Riccardo Colombini

da una scintilla di Donatella Diamanti

Ingresso a chapeau

info@rosetum.it