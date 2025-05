Circonferenze: dal 19 al 22 giugno circo e teatro di strada

Undicesima edizione del festival ideato da Comune di Rho e Associazione Duetti e ½

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 maggio 2025 – Il festival Circonferenze, giunto alla sua XI edizione, torna nelle piazze della città e ha come tema il Gioco, inteso come facilitatore nel cucire e ricucire relazioni, favorire l’attivazione di processi di trasformazione sociale, riappropriarsi dello spazio pubblico. All’interno del Festival, per la prima volta in Lombardia, vengono inseriti un LudobusSì e la festa nazionale del gioco itinerante, organizzata da ALI per Giocare, Associazione Nazionale dei Ludobus e delle Ludoteche italiane. Lo scopo del Ludobus è molto simile a quello del Teatro di Strada e nello specifico di un festival di Teatro di Strada come è Circonferenze.

Circonferenze viaggerà in diversi luoghi: giovedì 19 giugno si apriranno i battenti con l’inaugurazione del nuovo punto ristoro, Circoristò in Piazza San Vittore, nel centro di Rho; venerdì 20 il Festival sarà in Piazza Jannacci, davanti al bellissimo teatro cittadino con il Premio Vassalli; sabato 21 occuperà tutto il centro storico con moltissimi spettacoli e domenica si sposterà nel parco di Villa Burba per il LudobusSì e il grande spettacolo finale.

Come ogni anno, l’Associazione Duetti e ½ intreccia relazioni con il territorio, per creare un evento che non sia calato dall’alto, ma che venga sentito come parte integrante della cultura di questo luogo. Alcune storiche collaborazioni continuano anche in questa undicesima edizione e sono quelle con Assicurarsi ai Sedili dell’Associazione L’Armadillo, con L’Associazione le Briciole di Pane, con la Caritas Cittadina di Rho e con la Parrocchia San Vittore che, come sempre, ci apre location nascoste e suggestive. Il tutto con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura coordinato da Valentina Giro.

Quest’anno si apre anche una nuova collaborazione con l’Associazione Tutti Frutti che da anni organizza Short Out, Festival Internazionale di cortometraggi, che si tiene a Villa Litta nel vicino Comune di Lainate. Quest’anno presenteranno a Circonferenze i corti vincitori della passata edizione.

“Vogliamo sottolineare – spiega , l’Associazione Duetti e ½ che detiene la direzione artistica del festival – l’importanza di una serie di altri soggetti coinvolti, senza i quali il Festival non sarebbe possibile: il comune di Rho e l’Ufficio Cultura, la Famiglia Vassalli che sostiene il Premio Emilio Vassalli e tutti i nostri volontari, che rappresentano il vero trait d’union con la cittadinanza attiva di Rho e dei suoi dintorni”.

Tutti gli spettacoli e i laboratori saranno a ingresso libero e gratuito. In caso di pioggia il programma potrebbe subire variazioni. Qui il programma per esteso:

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

SPAZIO COMUNALE PIAZZA SAN VITTORE 14

Ore 19.00 Apertura di Circoristò, punto ristoro del Festival

Ore 21.00-23.00 Dj Set con Missin Red

VENERDÌ 20 GIUGNO

Centro storico di Rho

Ore 19.00 Apertura Circoristò – Piazza San Vittore 14

Ore 21.30 Duo Bau in Doppie Punte/ Premio Vassalli – Piazza Jannacci

Ore 22.30 Matteo Galbusera in The White Lord/ Premio Vassalli – Piazza San Vittore

SABATO 21 GIUGNO

Centro storico di Rho

Ore 17.00 Apertura Circoristò – Piazza San Vittore 14

Dalle ore 17.30 Brassato Drum itinerante – Piazza San Vittore e vie del centro

Dalle ore 17.30 Cromosauro itinerante – Piazza San Vittore e vie del centro

Ore 18.00 Gato Blanco Gato Negro in Atempo – Casa Magnaghi, Via Madonna, 67

Ore 18.00 Companya PerSè in Trashedy – Via Madonna, angolo Via Serra

Ore 19.15 Tridiculous in Appetizer – Piazza San Vittore

Dalle ore 18.30 alle ore 21.30 Teatro del Cacao in Cenerentola – Favole in miniatura – Giardino San Vittore

Ore 21.15 Companya PerSè in Trashedy – Piazza San Vittore

Ore 21.15 Gato Blanco Gato Negro in Atempo – Via Madonna, angolo Via Serra

Ore 22.15 Tridiculous in Appetizer – Piazza San Vittore

Ore 22.00 Corti in Corte – Short Out, festival internazionale di cortometraggi con proiezione dei corti vincitori della passata edizione – Giardino San Vittore

Ore 23.00 Brassato Drum in Concerto – Piazza San Vittore

DOMENICA 22 GIUGNO

Parco di Villa Burba – Corso Europa, 291 e Prato esterno a Villa Burba

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 LudobusSì. Il parco si riempirà di giochi e laboratori con Ludobus provenienti da tutta Italia

Dalle ore 17.00 Brassato Drum itinerante

Ore 17.30 Gato Blanco Gato Negro in Atempo

Ore 18.30 Companya PerSè in Trashedy

Ore 19.15 Gato Blanco Gato Negro in Atempo

Ore 20.00 Pic Nic sull’erba. Porta il tuo cestino con cibo e bevande e la tua coperta!

Ore 21.30 CircoRiffa: estrazione della lotteria che si trasformerà in un pre-show capitanato dal guru dei saltimbanchi, il mitico Mago Barnaba

Ore 21.45 The Wise Fools in Trashpeze