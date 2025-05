Como, fa la spesa al supermercato e poi esce dalla corsia “senza acquisti”. Arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 29 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri, ha arrestato per furto aggravato, un 45 enne di Limbiate (MB), pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, resosi responsabile di aver rubato 200 euro di merce da un supermercato di piazza Fisac a Camerlata.

Verso le 9.00 di ieri mattina, una volante è stata indirizzata in un supermercato di piazza Fisac a Camerlata, allertata dalla chiamata al 112 NUE del responsabile della sicurezza interna dell’esercizio commerciale, che segnalava un furto di merce e conseguente fermo del responsabile.

I poliziotti, una volta giunti sul posto hanno preso in consegna il 45enne assicurandolo nell’auto di servizio, assumendo le dichiarazioni della guardia che raccontava di averlo tenuto sotto osservazione ed averlo notato mentre occultava alcune bottiglie di superalcolici in uno zaino personale, per poi oltrepassare le barriere senza passare dalle casse, uscendo invece dalla corsia riservata “senza acquisti”.

Una volta in Questura, sul conto del 45enne sono emersi tutti i precedenti penali e di polizia è stata raccolta la denuncia da parte della proprietà del supermercato ed infine l’uomo è stato arrestato per furto aggravato.

Il P.M. di turno, avvertito dell’arresto, ha disposto il suo trattenimento nelle camere di sicurezza della Questura fissando il suo processo per direttissima per questa mattina alle 10.00.

Gli agenti della Divisione Anticrimine di Como, sono già al lavoro per proporre un adeguato provvedimento amministrativo in capo al 45enne una volta giudicato.