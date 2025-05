(mi-lorenteggio.com) Corsico, 29 maggio 2025 – Dopo l’incidente mortale dell’altro Ieri, poco prima delle ore 15.00, all’incrocio trabla via Diaz e la via Mazzini, una donna di 77 anni è stata investita da un veicolo. La ferita, soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco è stata trasportata in codice giallo in ospedale, mentre la Polizia locale ha fatto tutti i rilievi.

V. A.