Croce Rossa: a Milano la sicurezza stradale parla la lingua dei giovani con “Saturday Drive Night”

L’iniziativa è promossa dai Giovani CRI, con il supporto del sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA), per promuovere una guida consapevole

(mi-lorenteggio.com) Milano – 29 maggio 2025 – Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 18 e i 24 anni. Si stima che quasi un incidente con lesioni su 10 sia correlato all’uso di alcool, il 3% a quello di droghe.

È proprio da questi numeri (vd. fonte dati in calce*) che prende nuova forza l’iniziativa “Saturday Drive Night”, promossa dai Giovani della Croce Rossa di Milano con il sostegno del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), per sensibilizzare ragazze e ragazzi sull’importanza di una guida consapevole e sicura.

Tra giugno e novembre 2025, i volontari under 32 della CRI saranno presenti nelle principali piazze della movida milanese per incontrare i loro coetanei e proporre test, quiz e attività interattive pensate per accrescere la consapevolezza sui rischi legati alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze. Un approccio “alla pari”, tra giovani, capace di facilitare il dialogo e l’ascolto su un tema tanto serio quanto attuale.

L’iniziativa si avvale della collaborazione con “APE” (apemilano.com/) evento diffuso che a Milano coinvolge migliaia di giovani in diverse piazze della città. Il primo appuntamento sarà venerdì 30 maggio, al Cavalcavia Bussa, dalle 19:30.

Nel corso delle serate, i volontari distribuiranno oltre 1.000 alcoltest monouso gratuiti e materiale informativo. Saranno proposti anche giochi e quiz per testare i riflessi all’inizio e alla fine della serata, oltre a questionari anonimi per misurare la conoscenza dei comportamenti corretti da tenere alla guida.

Il progetto Saturday Drive Night nasce dall’esperienza triennale di successo maturata dalla Croce Rossa della Spezia. Nell’ultima edizione spezzina, più di un giovane su tre tra quelli che si sono sottoposti all’alcoltest risultava con un tasso alcolemico superiore al limite consentito per legge.

* FONTE DATI: Nella “Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze – 2024” (Dipartimento per le Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri) si legge che in circa il 9,1% dei casi di incidenti stradali con lesioni almeno uno dei conducenti coinvolti era in stato di ebbrezza alcolica e nel 3,2% sotto l’effetto di stupefacenti. Nel rapporto si specifica inoltre che l’incidenza di alcol e droghe sugli incidenti stradali potrebbe essere molto maggiore, si tratta infatti delle rilevazioni fatte da Carabinieri e Polizia Stradale, che però non intervengono in tutti gli incidenti stradali con lesioni, ma solo un terzo del totale.

Di più, il 46% delle contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza – e il 47% di quelle per guida sotto effetto di stupefacenti – si sono concentrate nella fascia d’età 18-32 anni. Emerge, inoltre, che la maggioranza delle sanzioni è stata elevata nelle ore notturne (tra le 22 e le 6 del mattino).

DICHIARAZIONI:

“Saturday Drive Night è un esempio concreto dell’impegno della Croce Rossa per promuovere una comunità più consapevole e solidale. Crediamo che fare scelte sicure, come non mettersi alla guida dopo aver bevuto, debba diventare un valore condiviso, soprattutto tra i più giovani. Per questo abbiamo scelto un approccio tra pari: sono i nostri volontari under 32 a incontrare i coetanei nei luoghi della movida, parlando la loro lingua e offrendo strumenti semplici ma efficaci per riflettere sui rischi. È così che costruiamo, insieme, una vera cultura della sicurezza”, ha dichiarato Massimo M.A. Boncristiano, Presidente della Croce Rossa di Milano.

“Nel quadro delle iniziative messe in atto ogni anno dal Sindacato Nazionale Agenti per diffondere la cultura della prevenzione – ha affermato Claudio Demozzi, Presidente nazionale SNA – “quella realizzata in collaborazione con la Croce Rossa della Spezia svolge un ruolo centrale. Essa si rivolge infatti ai giovani che, avendo riacquistato il diritto al contatto umano, rischiano, a causa di un bicchiere di troppo, di concludere in dramma una piacevole serata in compagnia dei propri coetanei. Siamo entusiasti del fatto che la provinciale Sna di Milano, guidata da Emiliano Ortelli, abbia deciso di aderire al progetto pilota assieme al comitato della Croce Rossa di Milano, per iniziare così un percorso che porterà Saturday Drive Night a diffondersi sul territorio nazionale”.

“APE nasce per dare spazio all’espressione collettiva e alla partecipazione di giovani ragazze e ragazzi negli spazi pubblici della città”, dice Giorgia Nelzi, ufficio stampa di APE. “Ogni settimana coinvolgiamo migliaia di persone in luoghi diffusi su suolo pubblico a Milano, offrendo un modo di vivere la città libero, inclusivo e sicuro. Collaborare con la Croce Rossa Italiana per promuovere la consapevolezza alla guida ci permette di rafforzare un messaggio importantissimo — spesso sottovalutato — portandolo proprio dove può fare la differenza.”

“Siamo felici di essere riusciti a portare questo progetto su Milano – ha dichiarato Emiliano Ortelli, Presidente della Sezione provinciale SNA di Milano – lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani su un tema molto critico e al tempo stesso vogliamo far capire alle famiglie che gli Agenti sono particolarmente sensibili alle tematiche sociali e che sono dei professionisti consulenti a 360° della propria clientela”.

“Vogliamo mettere a conoscenza i giovani delle conseguenze economiche, penali e soprattutto umane a cui si può andare incontro in caso di guida in stato di ebbrezza – ha aggiunto Ilaria Assandri, responsabile del progetto per la Provinciale milanese di SNA – sono tematiche spesso sconosciute, ma che possono compromettere il futuro dei giovani, nei casi più gravi in modo irreparabile”.

