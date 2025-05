Elezioni comunali, Mattia Ferretti eletto sindaco di Rozzano

Vittoria al primo turno per Mattia Ferretti con il 67,50% dei consensi. “Grande emozione per un risultato così importante. Ora abbiamo la responsabilità di portare avanti il lavoro iniziato da mio padre per la nostra città” – dichiara il neo eletto sindaco. Ieri, in Comune, si è svolta la proclamazione.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 29 maggio 2025 – Con 10.126 voti, pari al 67,50% dei consensi, Mattia Ferretti è stato eletto sindaco di Rozzano al primo turno. Una vittoria netta che conferma il sostegno compatto del centrodestra e delle due liste civiche che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale. Il risultato porta in dote al nuovo primo cittadino un’eredità importante, quella lasciata dal padre Gianni, già sindaco della città scomparso prematuramente nel 2024. La proclamazione del sindaco e la convalida degli eletti è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri presso la sala consiliare del Comune.

“Abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme. Il risultato ottenuto è una risposta importante da parte dei cittadini – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – La città ci sta dando tanta fiducia, ha grandi aspettative. Questo mi dà entusiasmo, ma anche un grande senso di responsabilità”.

Il nuovo sindaco sottolinea fin da subito l’impegno per garantire continuità amministrativa, valorizzando quanto costruito negli ultimi anni.

“Il nostro impegno ora è nel realizzare gli obiettivi del programma elettorale in continuità con quanto fatto fino ad oggi dalla precedente amministrazione. Mio padre ci ha dato l’esempio di come si fanno le cose. Il punto di partenza è alto e oggi abbiamo strumenti che prima non c’erano. Nel 2019 – ricorda il sindaco – “Il Comune aveva 50 milioni di euro di debiti. Oggi, invece, possiamo contare su quasi 40 milioni di euro in arrivo da Regione e Governo. Questo ci mette nella posizione di fare bene, e dobbiamo fare bene”.

Il sindaco ringrazia tutta la squadra che lo ha accompagnato in questa campagna elettorale, la famiglia, i tanti amici che gli sono stati vicini e tutto lo staff che ha lavorato con grande unità ed entusiasmo. “In tutto questo percorso non mi sono mai sentito solo – dichiara il primo cittadino – Ora dobbiamo avere la forza di mantenere un gruppo unito, dal consiglio comunale fino al lavoro quotidiano sul territorio”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro. “Tra cinque anni avremo cambiato la città, con un nuovo centro cittadino, negozi, spazi di socialità, una città più viva e moderna. Una delle priorità è proseguire la riqualificazione del quartiere Aler ed investire nel rilancio culturale, il nostro obiettivo è fare di Rozzano una vera città della cultura” – conclude Ferretti.

Con la fiducia dei cittadini e l’esperienza maturata all’interno della precedente amministrazione, Mattia Ferretti si prepara ad affrontare il nuovo mandato all’insegna della responsabilità, della coesione e di una visione di lungo periodo.

Redazione