Il 2 giugno il Municipio 6 festeggia 200 nuovi italiani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2025 – Il 2 giugno per il Municipo 6 sarà una doppia festa: quella per ricordare la nascita della Repubblica e quella in onore di 200 nuovi cittadini italiani che Milano accoglie nella sua comunità e che al Parco del Giambellino saranno al centro di una cerimonia che si concluderà con una pizzata di comunità offerta dal Municipio.

Nella settimana che va dal 26 maggio al 2 giugno 2025 i nove Municipi del Comune di Milano, sono stati chiamati dal Sindaco a organizzare una cerimonia istituzionale per 2.800 uomini e donne che hanno ottenuto la cittadinanza italiana e che nell’occasione riceveranno una copia della Costituzione italiana.

Il Municipio 6 ha scelto la data del 2 giugno, quando si celebra la nascita della Repubblica italiana e il Parco del Giambellino, un’area ex industriale da tempo abbandonata e restituita un anno fa al territorio dopo una profonda riqualificazione.

Una scelta non casuale perché la giunta del Municipio 6 guidata dal Presidente Santo Minniti, nel giorno stesso dell’inaugurazione, aveva avviato l’iter per intitolare il parco a Alan Kurdi, il piccolo siriano di tre anni di etnia curda, trovato morto nel 2015 su una spiaggia della Turchia, la cui foto con la maglietta rossa fece il giro del mondo.

Il parco ospita numerosi servizi come aree giochi per diverse età, un’area sportiva, spazi condivisi per organizzare attività attraverso un patto di collaborazione con le associazioni, orti urbani, gazebo, tavoli e panche. Inoltre sono stati creati un’area con vocazione naturalistica, un percorso vita e un’oasi di biodiversità.

In quest’area lunedì 2 giugno sarà inaugurata una mostra fotografica con i ritratti dei personaggi che hanno fatto la storia della Repubblica italiana, ai quali verranno associati alcuni significativi articoli della nostra Costituzione, che nell’occasione verrà consegnata ai nuovi cittadini italiani.

“Mentre in Italia, come in gran parte del mondo, si ipotizza di costruire nuove barriere per fermare l’immigrazione, a Milano festeggiamo e accogliamo i nuovi cittadini. Persone che hanno seguito un percorso di integrazione, che lavorano, che mandano i loro figli nelle nostre scuole e portano storie, sogni, progetti, voci, che costituiscono un arricchimento per la nostra comunità. Vogliamo che questo parco diventi un simbolo di tutto quello che di positivo porta l’immigrazione nelle nostre comunità e ricordi a tutti che la nostra città funziona e vive anche grazie ai tanti immigrati che qui lavorano.” afferma Santo Minniti.

Il programma della giornata di festa aperta a tutti i cittadini, vecchi e nuovi, prevede alle ore 18l’inaugurazione della mostra fotografica e la consegna della Costituzione ai nuovi cittadini italiani. La parte di intrattenimento musicale è affidata al CoroElysium e alla Opera SyMphony Orchestra diretta da Gianfranco Messina, che intoneranno anche l’Inno italiano di Mameli e l’Inno europeo di Beethoven.

Al termine il Municipio 6 offrirà a tutti coloro che si sono prenotati una fetta di pizza, cotta al momento da Youssef Islam, futuro cittadino italiano e proprietario di Silia Pizza, che si trova nelle vicinanze del Parco del Giambellino.