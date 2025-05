Il Giro d’Italia è in Lombardia: oggi la tappa da Morbegno (SO) e arrivo a Cesano Maderno (MB)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2025 Nel giorno della ‘Festa della Lombardia’, giovedì 29 maggio, la 18ª tappa di 144 km vedrà interamente protagonista il territorio regionale con partenza da Morbegno (SO) e arrivo a Cesano Maderno (MB) e passaggi a Colico, Dervio, Bellano (in provincia di Lecco), Albiate, Lesmo e Seregno in Brianza.

Ieri, venerdì 28 maggio, la 17ª tappa di 155 km, da San Michele all’Adige-Bormio (SO), un percorso che ha portwtoi corridori alle scalate del Passo del Tonale e del Passo del Mortirolo ‘Cima Pantani’. Un momento, tra i più attesi, tra gli appassionati della ‘Corsa Rosa’

Ancor prima, il territorio della Lombardia ha visto un primo attraversamento, con arrivo a Viadana (MN) dopo 172 km, giovedì 22 maggio. La 12ª frazione scatterà da Modena e passerà da Casalmaggiore nel Cremonese per arrivare nei territori dell’Oglio Po.

Il percorso

Tappa con alcune asperità all’inizio seguite da circa 60 km pianeggianti costantemente a scendere. Si percorrono strade prevalentemente rettilinee con carreggiata di larghezza variabile, intervallate dai centri abitati dove sono presenti i consueti ostacoli al traffico.

Ultimi km

Circuito finale di circa 13 km pianeggianti caratterizzato da diverse curve ad angolo retto a spezzare i rettilinei. Ultimi 3 km con solo due curve, l’ultima immette nel rettilineo d’arrivo di 750 m su asfalto, larghezza 8 m.