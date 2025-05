Nasce il nuovo Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda: si completa il Polo dell’Emergenza per l’adulto e il bambino, in vista dei Giochi Olimpici 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2025 – Con oltre 250 pazienti accolti e curati ogni anno, il Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda è da tempo un riferimento nazionale per il trattamento delle ustioni gravi e delle patologie correlate. Ora viene inaugurata la sua piena evoluzione: completamente ristrutturato con principi all’avanguardia, il nuovo Centro Ustioni amplia a 12 il numero di posti letto dedicati e diventa punto di riferimento di livello europeo. Con questo tassello si completa così il Polo dell’Emergenza Urgenza di Niguarda, affiancandosi (tra le tante) alle competenze del Trauma Center, ad un Pronto Soccorso da oltre 100 mila accessi l’anno, all’elisuperficie e all’alta specializzazione nell’Ortopedia e Traumatologia, nel Maxillo Facciale e nell’Anestesia e Rianimazione. Componenti strategiche, che confermano Niguarda come Ospedale Olimpico per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il nuovo Centro Ustioni di Niguarda è l’unico in Lombardia (non esistono altre strutture pubbliche analoghe, e nemmeno private) ed è ora dotato di 12 posti letto: di questi, 5 sono attrezzati per l’assistenza di terapia intensiva, con possibilità di isolamento per la gestione di pazienti estremamente complessi. Può contare su 12 tra medici e chirurghi plastici, 5 rianimatori dedicati, 30 infermieri oltre a fisioterapisti e riabilitatori, attivi 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno. E’ inoltre affiancato dalla Banca dei Tessuti e Terapia Tissutale di Niguarda, dove avvengono il prelievo (dal paziente stesso) e la lavorazione per ottenere innesti utilizzati per coprire la superficie corporea, e dai percorsi ambulatoriali di Chirurgia Plastica che si occupano di trattare gli esiti delle lesioni da ustione.

“La nostra struttura – spiega Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva – è stata ampliata e ridisegnata secondo i principi dell’International Burn Association, ed è il coronamento di un percorso che cambierà l’assistenza che siamo in grado di offrire a livello nazionale. ‘Ustioni’ è un termine riduttivo per descrivere la grande attività che svolgiamo: assistiamo infatti anche persone che hanno avuto gravi esiti da reazioni chimiche, importanti reazioni allergiche che danneggiano profondamente la pelle, pazienti colpiti da fascite necrotizzante, o vittime di abrasioni severe dovute ad esempio ad incidenti sul lavoro oppure stradali. Da oggi siamo in grado di offrire un’assistenza migliore e più completa: il paziente è al centro del percorso di cura”.

“Il nuovo Centro Ustioni – continua Alberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda – è stato realizzato grazie al fondamentale contributo di Regione Lombardia, che ha stanziato 4.5 milioni di euro. E’ il riferimento unico per il trattamento delle ustioni gravi ed è in grado di dare supporto a tutte le strutture sul territorio, anche attivando immediati consulti a distanza: un modo concreto di portare le massime specializzazioni anche nei luoghi più remoti. E’ inoltre in grado di trattare già oggi tutte le patologie di questo tipo sia dell’adulto sia del bambino, una capacità che sarà presto estesa con la realizzazione di una nuova Terapia Intensiva Pediatrica. E’ anche il primo grande cantiere che concludiamo come Ospedale Olimpico, in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026: ancora una volta il nostro Ospedale si conferma come primo in Italia per la completezza e la qualità dell’assistenza che ogni giorno dedichiamo ai nostri pazienti. I pazienti con gravi ustioni, durante i 3 anni necessari ai lavori di ampliamento e ristrutturazione, sono stati assistiti in Terapia Intensiva e la continuità delle cure non è mai venuta meno”.

Dal 3 Giugno sarà trasferito il primo paziente nella nuova struttura.