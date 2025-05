‘Porte di Milano’. NEGRI (PD): “TRATTATIVA PER NUOVO SUPERMERCATO, DUE TAVOLI DI CONFRONTO, CHIUSURA SOLO PARZIALE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2025 – “C’è una trattativa in corso per sostituire il supermercato Bennet, che chiude tra un mese, con un altro grande distributore i food. Lo ha confermato, stamattina, in Commissione Attività produttive, la proprietà del centro commerciale, pur non sbilanciandosi su nomi e prospettive. Inoltre, abbiamo avuto timide indicazioni sul fatto che si va verso una chiusura parziale del centro, per consentire i lavori di manutenzione e il possibile ingresso di nuovi negozi, per lavorare al pieno rilancio. È degno di nota anche un altro aspetto, cioè che il lavoro avviato in commissione verrà proseguito da due tavoli: uno sarà locale, seguito dal sindaco Marco Pozza, e l’altro sarà in Regione con la supervisione della Direzione generale Lavoro. In entrambi si agirà per tutelare i lavoratori, sia i 48 del Bennet, che hanno qualche prospettiva di ricollocazione e che stanno decidendo sul da farsi, sia quelli dei piccoli negozi rispetto ai quali c’è l’urgenza di ricostruire il quadro della situazione”, lo dice Simone Negri, consigliere regionale del Pd, al termine dell’audizione in IV Commissione Attività produttive, che ha chiesto, con tutte le parti coinvolte nella vicenda del centro commerciale ‘Porte di Milano’ di Cesano Boscone.

“Pur nell’incertezza generale e nella complessità di mettere insieme i vari pezzi del puzzle, anche qualora ci trovassimo di fronte allo scenario migliore, stamani siamo usciti dall’audizione con una prospettiva per il nostro ventennale centro commerciale. Ho raccolto con piacere la disponibilità dell’amministrazione comunale a farsi promotrice sul territorio di un accordo, come esortato anche dalle rappresentanze sindacali, per il coinvolgimento più largo possibile di tutti gli enti locali e della zona nella soluzione di una crisi come questa: oggi capita a Cesano, ma sappiamo benissimo che è la grande distribuzione a essere in profonda trasformazione e altre crisi potrebbero presto affacciarsi”, aggiunge il dem.

“Restano diversi punti da capire, a partire da chi potrebbe essere il gruppo disposto a subentrare a Bennet, come pure quale formula la società intenda proporre per la gestione della galleria. Sarebbe importante sapere poi quali grandi gruppi potrebbero rimanere nell’ottica di una chiusura parziale. Il nuovo grande player del food è centrale, ma è evidente che non basta per mantenere aperta una struttura del genere. Per questo insisto sul fatto che è importante mantenere i negozi aperti in galleria e credo sia corretto che arrivino comunicazioni puntuali ai dipendenti di queste attività che da mesi vivono con l’angoscia di perdere il posto di lavoro”, conclude Negri.

Redazione