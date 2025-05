Rassegna Jazz Club Rho 2025 con mostra fotografica e omaggio a Frank Zappa

Primo concerto sabato 31 maggio con il Martino Vercesi Trio

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 maggio 2025 – La mostra fotografica dedicata ai protagonisti del jazz, i concerti dei trii e quartetti in Villa Burba, le grandi orchestre pronte a esibirsi in piazza San Vittore e in piazza Enzo Jannacci e l’Artchipel Orchestra che proporrà un omaggio al genio di Frank Zappa: sabato 31 maggio parte la nuova edizione della rassegna “Jazz Club Rho 2025” con appuntamenti che vedranno impegnati gruppi e artisti tra i più quotati del panorama jazzistico nazionale.

Il calendario, organizzato con l’assessorato alla Cultura che fa capo a Valentina Giro, vede come prima serata quella di sabato 31 maggio. Nella Sala delle Colonne di Villa Burba, in corso Europa 291, alle ore 19.00 verrà inaugurata “Jazz Pics”, una mostra fotografica a tema jazz curata da Stefano Galvani, Carlo Corradi e Kathya West. Alle ore 21.00 concerto jazz del “Martino Vercesi Trio” con Martino Vercesi alla chitarra; Vito Zerbino al contrabbasso; Stefano Lecchi alla batteria. L’ingresso è libero e non è necessario prenotarsi.

Giovedì 5 giugno sarà piazza San Vittore ad accogliere pubblico e musicisti. Alle ore 21.00 concerto dei “Soul Circus”. Giovedì 26 giugno ci si sposterà in piazza Jannacci dove, alle ore 21.00, è in programma il concerto della “Maxentia Big Band”, diretta da Eugenia Canale.

Il cartellone si estende ai mesi successivi all’estate: venerdì 19 settembre, nella Sala del Camino di Villa Burba, alle ore 21.00, sarà protagonista il “Luca Gusella Trio” con il vibrafonista Luca Gusella, Andrea Grossi, contrabbasso, e Alessandro Rossi, batteria.

Venerdì 24 ottobre, nella Sala del Camino di Villa Burba alle ore 21.00, concerto del “Beppe Barbera Quartet” con Beppe Barbera al pianoforte; Gianni Virone al sax; Matteo Ravizza al contrabbasso; Oaraph Idref alla batteria. Tra novembre e dicembre sarà il Teatro Civico Roberto De Silva ad accogliere, sempre alle ore 21.00, la chiusura della Rassegna “Jazz Club Rho” con l’omaggio al genio di Frank Zappa cui sta lavorando l’Artchipel Orchestra diretta da Ferdinando Faraò.

La rassegna cattura un pubblico appassionato ma è rivolta a chiunque voglia godersi ottima musica, scoprendo un genere che riscuote grandissimo riscontro.